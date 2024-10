Tomašević o povlaštenim kartama: Gdje to postoji na svijetu? Kako bi taj sustav mogao biti održiv?

Detalji novog modela naplate parkiranja, poteškoće u prometu koje nastaju zbog brojnih radova na zagrebačkim ulicama, slučaj problematičnog učenika zbog kojeg se iz škole ispisao cijeli razred te stadioni u Kranjčevićevoj i Maksimiru, samo su neke od tema kojih se danas dotaknuo zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u emisiji N1 televizije, "Točka na tjedan". Na samom početku, odgovarajući na pitanje urednice Mile Moralić, objasnio je detalje novog modela naplate parkiranja u metropoli koji je jučer stupio na snagu.

– Upravo oni kojima je parking bio besplatan, zauzimali su ga stanarima koji ga plaćaju. Ovako, plaćat će se komercijalna karta ili se neće putovati automobilima. Zašto blokovska parkiranja? Zato jer imamo 5000 više povlaštenih karata nego parking mjesta. Na oko 8000 parking mjesta je više od 13.000 povlaštenih parking mjesta. Gdje to postoji na svijetu? Kako bi taj sustav mogao biti održiv? I da nitko ne dođe u centar, nedostajalo bi 5000 mjesta za stanare. To je nered koji se pojavljuje svugdje unazad 20 godina. A zašto blokovski parkiranje? To nije blok zgrada, to je oko 500 metara promjera pa će se subvencionirano moći parkirati u blizini doma. Mjesečno prva zona košta 13,3 eura, sedam puta manje od komercijalne karte koje i dalje svi mogu kupovati, ali povlaštene će se dobivati za svoj blok. Očekujemo da će se tako smanjiti broj povlaštenih parking karata jer inače bi ih se koristilo bez prebivališta ili boravišta – kazao je Tomašević.

Podsjetio je i na ostale mjere koje je Grad poduzeo kako bi se rasteretila parkirna mjesta u metropoli, među kojima je i revizija terasa ugostiteljskih objekata kojom se oslobodilo 300 mjesta.

– To je kao jedna cijela javna garaža. Imali smo rezervirana parking mjesta koja se nisu plaća i za koja nije bilo osnova, čime smo oslobodili još 350 mjesta. Tim potezima smo u posljednjih pola godine oslobodili oko 1200 mjesta. Nova garaža u Klaićevoj će koštati 20 milijuna eura i bit će za oko 800 mjesta – istaknuo je. Tijekom jučerašnjeg dana, prvog dana uvođenja novog modela, dodao je prodano je nekoliko stotina povlaštenih karata, a podijeljene su i kazne i to u obliku dnevne karte.

– S obzirom da očekujemo uhodavanje sustava i neki građani nisu stigli premjestiti automobil pa ćemo sigurno stornirati te kazne kroz prvih tjedan do dva svima koji će se žaliti. Također, sad će se više kontrolirati automobili u prvoj zoni, gdje se s komercijalnom kartom može parkirati maksimalno dva sata. Nakon toga treba izaći iz prve zone i to će dodatno rasteretiti mjesta za stanare. To ćemo uspjeti uz novu opremu skeniranja – kazao je Tomašević. Dodao je i kako će u slučaju skidanja tablice, ako netko dođe na takvu ideju, intervenirati policija.

Prometne probleme u metropoli, dodao je, kao i sve veći broj automobila koji krče zagrebačke ulice, Grad nastoji riješiti ulaganjem u javni prijevoz. – Imamo dovoljno vozača tramvaja, ali nedostaje vozača autobusa jer im se nude bolje plaće u drugim zemljama. Ali, svake godine povećavamo plaće u ZET-u pa uspijevamo sve to stabilizirati pa smo na nuli s vozačima koji odu i koji dođu – kazao je. Tomašević se osvrnuo i na slučaj problematičnog učenika zbog kojeg se iz jedne zagrebačke osnovne škole ispisao cijeli razred.

– Neću raditi ono što se radi često u Hrvatskoj. Mogao bih o sudovima, ministarstvima, Centru za socijalnu skrb, ali na nama je da se problem riješi i prebacivanjem na drugu instituciju, to se neće riješiti. Pročelnik je svaki dan od jutra do mraka u toj školi kako bi pomogao da se problem riješi. Nismo poslodavac zaposlenicima te škole, niti imamo većinu u školskom odboru, iako je to naša gradska ustanova. Imamo određene nadležnosti, određene nemamo, ali spremni smo dati bilo kakvu potporu da se problem riješi. Nadam se da će sutra djeca krenuti u školu. Drago mi je da se ravnatelj koji je dao ostavku vratio kao vršitelj dužnosti i da je dobio neke garancije. Ne želimo dodavati ulje na vatru nego mirno i konstruktivno ovo riješiti, što je u našoj moći kao Gradu – istaknuo je.

Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj, podsjetio je, počinju iduće godine, imat će 11.000 mjesta, kao i sve dozvole potrebne da se ondje igraju međunarodne utakmice, a završetak rekonstrukcije očekuje se u rujnu 2026.

– Tada bi se mogao početi rušiti stadion Maksimir i graditi novi s 35.000 mjesta, na kojem bi se mogla igrati i finala europskih natjecanja. Volim držati projekte u tajnosti i objaviti kad krenu ili su pri kraju. Imamo još uvijek neke ljude u gradskoj upravi koji nam podmeću, a u državnim institucijama bude svakakvih i čudnih odluka na nižim razinama, operativnima. Zato projekte volimo pripremati u miru pa nakon što krenu i nitko nas ne može na neki način zaustaviti ih, predstavimo ih javnosti – dodao je Tomašević.