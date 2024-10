Zagreb Connect: Pobjednici Startup Factory i Tech Transfer akceleratora fokusirani na robotiku i umjetnu inteligenciju

Jedanaesto izdanje startup konferencije Zagreb Connect, koja je i ovog puta okupila high-tech zajednicu kako bi razmjenjivali znanja i diskutirali o najnovijim globalnim trendovima startup svijeta, održano je jučer u prostorima vodećeg hrvatskog startup huba ZICER. Ove godine program je bio posebno svečan jer je ZICER obilježio 30. obljetnicu kontinuirane podrške inovativnim tehnološkim poduzetnicima. Na događaju su se okupile alumni tvrtke koje danas izvoze na gotovo sve kontinente, a predstavile su se i nove nade domaće startup scene.

Najnapetiji dio događaja bilo je natjecanje mladih timova i startupova od kojih su pobjedu odnijeli Startup Factory tim DELTAsort i Tech Transfer tim Calirad. Konferenciju je uz Zagrebački inovacijski centar - ZICER organizirao i Grad Zagreb. Kroz poticajni govor zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dao je podršku svima koji su spremni prihvatiti tržišne izazove, preuzeti rizik i razvijati inovativna tehnološka rješenja koja će doprinijeti kvaliteti života ne samo u Zagrebu već i globalno.

– Na samim počecima poslovanja mladim je tvrtkama potrebna sveobuhvatna podrška koja obuhvaća dostupnost primijenjenim znanjima i mentorstvu. Tu je bitna i podrška zajednice koja te razumije, a koja je ovdje u ZICER-u snažna i motivirajuća. Infrastrukturna i financijska podrška također igraju značajnu ulogu na putu do uspjeha. Zato Grad Zagreb osigurava potrebnu podršku, a kontinuirano radimo i na njezinom unapređenju. Ovoj Gradskoj upravi digitalizacija je izuzetno bitna što naši implementirani projekti i pokazuju. Brzim tempom idemo i dalje. Pa tako u ZICER-u već idući mjesec organiziramo hackathon kroz koji nam je cilj, uz pomoć digitalnih rješenja, kulturu učiniti dostupnijom svima. Našem ZICER-u čestitam 30. obljetnicu i veselim se budućim uspjesima startupova koje zajedno podržavamo – istaknuo je Tomašević.

Obilježilo se tako tri desetljeća, kako je istaknuo Frane Šesnić, direktor Zagrebačkog inovacijskog centra, poticanja tehnološkog i inovativnog poduzetništva u metropoli kojeg operativno provodi ZICER kao pravni sljednik prvog tehnološkog parka kojeg je 1994. godine osnovao Končar. Kroz aktivnosti ZICER-a tijekom godina inicirano je niz inovativnih projekata, programa i događaja koji su mijenjali sliku domaćeg startup ekosustava. Od smart city konferencije Zagreb Forum, Plavog ureda - poduzetničkog centra Grada Zagreba, preko inovativnih modela financiranja startupova kao što je konvertibilni zajam, pa do akceleracijskih programa Startup Factory, Tech Transfer i Global Growth, ZICER kontinuirano stvara nove trendove i daje bazu za razvoj startupova koji rastu organski i uspijevaju globalno. Kroz keynote govor osvrnuo se na proteklo razdoblje i predstavio viziju budućih aktivnosti.

– Inovacije i stvaranje dodane vrijednosti jedini su put koji vodi prema dugoročnoj održivosti i konkurentnosti društva. Model kojeg je Grad Zagreb putem ZICER-a postavio kroz jedinstvene programe poticanja inovacija i poduzetništva postao je globalni primjer i uzor mnogima na što smo posebno ponosni. Tržište, kao i općenito život, kontinuirano pred sve nas stavlja nove izazove. Mnogi rizici su nepredvidivi, i zato mi našim startupovima nastojimo pomoći da koristeći najnovije tehnologije, usvoje kreativno promišljanje kako bi kreirali nove vrijednosti i postali rezistentniji. Podršku koju pružamo startupovima neprestano prilagođavamo, nadograđujemo i unapređujemo. Ove smo godine pokrenuli zaseban Tech Transfer akceleracijski program koji pomaže znanstvenicima komercijalizirati njihova akademska dostignuća i prilagoditi ih u tržišno održive projekte na korist cijelom društvu. Zadovoljan sam rezultatima i napretkom koji sudionici naših akceleracijskih programa redovito postižu na globalnim razinama. Sada intenzivno radimo na otvaranju novih tržišta na kojima će naši startupovi dokazati svoju globalnu konkurentnost. Vjerujem kako promišljenim usmjeravanjem i djelovanjem naše gospodarstvo možemo dovesti na globalno konkurentnu razinu gdje tehnološki startupovi, sa svojim inovativnim rješenjima, imaju snažnu ulogu – istaknuo je Šesnić.

Na Zagreb Connectu održane su i dvije panel rasprave. U prvoj pod nazivom "Uloga investitora i VC fondova u kreiranju startup ekosustava" sudjelovali su partneri, principali i voditelji VC fondova: Stevica Kuharski (Fil Rouge Capital), Dalibor Marijanović (Vesna Capital), Kristian Asani (Silicon Gardens), Vedran Blagus (South Central Ventures), Ivan Jurišić (SQ Capital) i Domagoj Oreb (Feelsgood). Ovu raspravu, koja je dala osvrt na većinu mogućnosti financiranja startupova, moderirali su Mia Despotović, koordinatorica pripreme i provedbe programa i projekata u ZICER-u i Dražen Oreščanin, suosnivač BIRD inkubatora. Kroz raspravu sudionici su istaknuli kako uvijek ulažu u ljude i tim jer se tržište i tehnologije mijenjaju, a osnivači su oni koji će nositi poslovanje kroz sve promjene.

U drugoj panel raspravi pod nazivom "Iz Zagreba do globalnog tržišta" sudjelovali su Zdenko Marinčić, direktor i suosnivač tvrtke X-logic, Zdenko Ćorić, suosnivač tvrtke Utilis, Tomislav Krišto, suosnivač startupa DING jobs, Juraj Karadža, direktor i suosnivač startupa Cyclops te Anto Širić, direktor i suosnivač startupa Sportreact. Svi su se oni razvijali ili se razvijaju uz podršku ZICER-a. Kroz raspravu su istaknuli kako je podrška ZICER-a u razvoju njihovog poslovanja neprocjenjiva – od edukacija, mentoriranja, prostora, laboratorija i financijske podrške pa sve do zajednice koju su istaknuli kao posebno vrijednom jer u ZICER-u vlada ozračje obiteljske podrške.

– ZICER je za DING napravio jako puno. Na stranu povoljniji uvjeti stanarina u početku koji su značajni, gledajući iz vlastite perspektive, ovdje su gostovali lokalni, regionalni pa i globalni gosti, poduzetnici i lideri, od kojih smo mogli učiti, dobiti 1na1 konzultacije i iskoristiti maksimalno da pomognemo svom startupu. Navest ću samo najsvježiji primjer radionice Davida Becketta, a niz ostalih odličnih radionica je velik. Bilo tko da se susreo s ZICER-ovim predavačima zna da njihovo vrijeme košta jako puno, a mi ih imamo besplatno u sklopu našeg boravka. Imamo potpunu slobodu raditi što želimo, kako želimo, povezali smo se s nekoliko timova i startup foundera te uz super novostečene prijatelje i poznanstva, imamo i planove za zajedničke projekte. Također jedni smo drugima nabacili nebrojeno referenci koje su donijele prihoda jednom i drugom startupu, tako da se višestrano isplati biti dio ovog kvalitetnog ekosustava – istaknuo je Tomislav Krišto.

Startup Factory akceleracijski program tehnološki orijentiranim timovima i mladim startupovima omogućuje ubrzan razvoj te pomoć u validaciji, izlasku na tržište te pristupanju prvim kupcima i ulagačima. Program je intenzivan i natjecateljskog je karaktera. Svi izabrani sudionici dobili su vrijedna znanja kroz intenzivan raspored bootcampova sastavljenih od radionica, predavanja i mentoriranja. Danas je na Zagreb Connectu stručni žiri od svih sudionika odabrao tri najbolja tima ili startupa koji su osvojili sredstva iz novčanog fonda od 50.000 eura. Prvo mjesto odnio je tim DELTAsort i osvojio 25.000 eura, drugo je mjesto pripalo timu RPK koji je osvojio 15.000 eura, dok je treće mjesto pripalo timu Source Robotics koji je osvojio 10.000 eura. Također, pobjednici su osvojili i in-kind potporu u iznosu od 3.600 eura (po timu/startupu) tj. ukupno 10.800 eura za korištenje usluga ZICER-a (ured s uključenim troškovima režija, edukacije, pozivnice na meetupove i ostale događaje, mentorstvo itd.) u trajanju od godine dana.

Uz pomoć umjetne inteligencije i naprednih vizijskih sustava, industrijski roboti DELTAsort optimiziraju sortiranje pri recikliranju, pakiranju i inspekciji. Mogu identificirati i sortirati objekte s iznimnom preciznošću, olakšavajući tvornicama automatizaciju i otvarajući nove mogućnosti za stvaranje vrijednosti pri rukovanju materijalom.

Tim RPK rješava jedan od ključnih problema stakleničke industrije, a to je kontrola vlage. Iako je većina utjecajnih faktora u staklenicima, poput temperature i svjetla, već gotovo savršeno kontrolirana, vlaga još uvijek ostaje izazov. Razlog tome su skupi i neučinkoviti, a zato i rijetko implementirani, sustavi za odvlaživanje. Rješenje tima RPK nudi značajno poboljšanje – uz do 30 posto veću energetsku učinkovitost u odnosu na konkurenciju, riječ je i o ekološki prihvatljivom sustavu koji ne koristi freone, a čime je u skladu s novim ekološkim regulativama.

Source Robotics stvara pristupačne i kompaktne robote te dijelove za robote, rješavajući probleme u STEM obrazovanju, razvoju novih robota i maloj automatizaciji. Njihov open-source pristup omogućava korisnicima suradnju, dijeljenje znanja i smanjenje troškova izrade robota. Kroz svoj asortiman proizvoda, Source Robotics povezuje edukacijsku, istraživačku i industrijsku robotiku, omogućavajući svakome pristup naprednoj robotici.

ZICER-ov najnoviji Tech Transfer akceleracijski program namijenjen je razvojnim timovima i startupovima koji razvijaju visokotehnološko rješenje čiji su projekti potekli iz znanstvenog/sveučilišnog istraživanja. U ovaj je program primljeno pet timova. Stručni žiri danas je odabrao dva najbolja tima koja su podijelila sredstva iz novčanog fonda od 50.000 eura. Prvo mjesto osvojio je tim Calirad i dobio 30.000 eura dok je drugo mjesto osvojio tim TINFE i ostvario 20.000 eura. Oba tima osvojila su i in-kind potporu u ukupnom iznosu od 7.200 eura (kumulativno) za korištenje usluga ZICER-a u periodu od godine dana.

Caliradov proizvod RallyCam je sustav zasnovan na kamerama koji prepoznaje gledatelje auto reli utrka koji su pod velikim rizikom od udara natjecateljskih vozila. Kritične slike iz natjecateljskih vozila se šalju na mrežnu aplikaciju, gdje sigurnosni službenik može procijeniti razinu prijetnje te intervenirati. Primjenom naprednih algoritama robotske percepcije na višestruko povezanom, vlastito razvijenom hardveru, Calirad štiti fanove motor-sportova.

Tehničko rješenje TINFE razvilo se iz problema s kojim se tim susreo u svakodnevnom radu u laboratoriju, a koji je čest i u kliničkim laboratorijima. Zbog ograničenja fluorescentne spektroskopije, jedne od najrasprostranjenijih metoda koja već dugo nije bila značajno unaprijeđena, dobivanje ispravnih rezultata često zahtijeva puno manualnog rada i vremena laboratorijskog osoblja. Korištenjem inovativnih metoda mjerenja i obrade podataka, TINFE smanjuje vrijeme obrade uzoraka, što rezultira bržim i preciznijim dijagnostičkim pretragama. Ovaj iskorak označava novu eru u laboratorijskoj dijagnostici i značajno doprinosi poboljšanju zdravstvene skrbi.

Global Growth akcelerator, čija je ovo druga generacija, priprema startupove za izlazak na odabrano strano tržište. Ove godine program su uspješno završila četiri startupa – AIR RMLD, ART Division, Enertech Solution i Operon Design.

– Kao pobjednici Startup Factoryja 2022. znali smo da smo u dobrim rukama za Global Growth. Zahvaljujući iskusnim i umreženih mentorima, kvalitetnim edukacijama i financijskoj podršci, spremni smo ostvariti svoje ambicije za širenje PlayTrackera. Unatoč tome što je industrija videoigara vrlo digitalna, ljudi su skloniji raditi s partnerima koje su barem jednom upoznali uživo, i to nas je do sada kočilo. Zato smo već ovo ljeto sudjelovali na najvećem sajmu videoigara na svijetu te uspješno dobili prve klijente na do sada neprobojnim tržištima poput SAD i UK, gdje smo sada utemeljeni i spremni za daljnji napredak – istaknuo je Marijan Mikolić, osnivač Operon Designa.

