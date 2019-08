Tomašević o Zagrebačkom Manhattanu: 'Memorandum treba biti javno objavljen'

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević najavio je u petak da će bojkotirati uvid u Memorandum koji je gradonačelnik Bandić potpisao za “Zagrebački Manhattan”, nezadovoljan jer je zastupnicima za uvid omogućeno samo 15 minuta bez mogućnosti prepisivanja.

"Pod ovakvim ponižavajućim uvjetima mi ne pristajemo na uvid. Smatramo da za to nema nikakvog zakonskog uporišta i da arbitrarno iz dana u dan smišljaju nova pravila i ograničenja. Memorandum treba biti javno objavljen", izjavio je Tomašević Hini.



Izvijestio je da su iz Gradske uprave sve gradske zastupnike obavijestili da danas od 8 do 16 sati mogu obaviti uvid u Memorandum o razumijevanju, koji je Bandić potpisao s tvrtkom Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali samo u trajanju od 15 minuta i bez mogućnosti prepisivanja.



"Imamo samo 15 minuta da to pročitamo i ne možemo ništa prepisivati, za razliku od novinarke televizije koja je prije tjedan dana za uvid imala 90 minuta i mogla je prepisivati sve dijelove koje je poželjela", rekao je.



Uvid u Memorandum omogućiti cijeloj zainteresiranoj javnosti



Jučer, kada još nije znao za te "ponižavajuće uvjete", Tomašević se na svom Facebook profilu pohvalio kako su se iz njegova kluba izborili da se gradskim zastupnicima omogući uvid u Memorandum, a inzistiraju i da cijeli Memorandum bude dostupan zainteresiranoj javnosti.

Ističe kako je projekt "ili "Grada u gradu" planiran na prostoru omeđenom rijekom Savom, Avenijom V. Holjevca, Avenijom Dubrovnik i Ulicom Radoslava Cimermana, površine od oko 1,1 milijuna četvornih metara."S obzirom na veliki interes stručne i šire javnosti smatramo da je zbog veličine, lokacije i namjene prostora gradonačelnik Zagreba dužan Gradskoj skupštini podnijeti detaljno izvješće o projektu 'Grad u Gradu', tzv. 'Zagrebački Manhattan'", stoji u prijedlogu zaključka Kluba lijevog bloka, koji je uvršten u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradske skupštine zakazane zaGordana Pasanec u petak je priopćila kako građanske udruge i inicijative upozoravaju nai kršenje zakona vezano za taj projekt, zbog čega se obratili ministarstvima graditeljstva i uprave, predana je prijava DORH-u i Pučkoj pravobraniteljici, a sprema se tužba Upravnom sudu i Sudu za ljudska prava u Strasbourgu."Ovim do sada se provodi samovolja jednog čovjeka i u pripremi je referendum za njegovu smjenu, s obzirom da je kompletna Gradska uprava korumpirana, a protiv Milana Bandića se na Državnom odvjetništvu nalazi preko 360 kaznenih prijava", rekla je Pasanec i za rujan najavila veliki prosvjed protiv ovog projekta.