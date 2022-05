Sve je spremno za početak prvog Future Scope festivala na zagrebačkom Jarunu

Sve je spremno za premijerno izdanje Future Scope festivala, jedinstvenog događanja koje na tri dana pretvara jarunski Otok mladosti u veliku glazbenu oazu u Hrvatskoj! Ovo slavlje, koje će se održati od 13. do 15. svibnja, je proslava 20. rođendana kultnog klupskog programa Future Scope.

Tri glazbena dana na Jarunu obilježit će brojni domaći, regionalni i svjetski glazbenici iz samoga vrha trenutno aktualne scene. Stilski je ovaj festival unikatna fuzija koja donosi najbolje iz elektronike, hip hopa i rocka. Da spomenemo samo neke, na festivalu nastupaju legende elektroničke glazbe Sven Väth, Stacy Pullen, Paul van Dyk, Mauro Picotto, Maurizio Schmitz, Petar Dundov, Sister Bliss s Faithless DJ setom, Sam Paganini, Nicole Moudaber, Terry Francis i Nathan Coles. Sjajno će biti i na Live stageu gdje će se održati koncerti Elementala, ABOP-a, TBF-a, Rundeka & Ekipe, Urbana i njegove četvorke, Borisa Štoka i originalne postave Denis & Denis. Hip hop snage pak uz već spomenuti TBF brane i Krankšvester, kao i 30Zona, KUKU$ te DJ ambasador žanra Phat Phillie. Novost je da je sada, osim rasporeda po danima, poznata i satnica svih nastupa, tako da posjetitelji mogu detaljno isplanirati svoj boravak na festivalu.

„Iako Future Scope njeguje elektroničku glazbu, na ovom je festivalu dobio svojevrsno pojačanje u vidu izvođača koji njeguju i druge glazbene stilove. No sve to itekako ima smisla: i u našem matičnom klubu Boogaloo, u kojem je održan najveći broj Future Scope programa, često imamo gostovanja izvođača raznih žanrova”, kažu iz organizacije, pa nastavljaju: „Dobro poznajemo svoju publiku. Dosta smo razmišljali o tome što im želimo ponuditi za ovu veliku obljetnicu, jer, na koncu, sve i radimo zbog njih. Ljudi koji dolaze na naše koncerte i partije su urbana publika, koja ne cijeni isključivo jedan žanr. I onda smo odlučili da ćemo postaviti čak pet punktova za nastupe naših izvođača (Electronic stage, Live stage, After tent, Party tent te Red Bull Stribor corner) koji će biti jedinstven showcase raznim glazbenim stilovima. Vjerujem da će našoj publici prelasci sa stagea na stage biti zabavno i pozitivno iskustvo gdje će neki imati priliku čuti i glazbene žanrove koje možda ne slušaju primarno”, govore organizatori.

Festivalski program počinje u 16 sati petkom i subotom te u 14 sati u nedjelju, a potrajat će sve do jutarnjih sati. Treba podsjetiti i na after partyje, koji će se održavati u klubu Boogaloo 14. i 15. svibnja, a početak tih programa će biti u četiri sata ujutro.