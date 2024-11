Studenti ne skrivaju oduševljenje: Otvorena prva menza s južne strane Save, smjestila se u zgradu SEECEL-a

Kako bi guštali u toplim obrocima po subvencioniranim cijenama, zagrebački studenti koji stanuju na području Novog Zagreba više neće morati 'potezati' preko mostova, odnosno preko Save. U prostorima Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL) u Cimmermanovoj 88, gdje od lanjskog lipnja djeluje i Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, danas je, naime, otvoren restoran subvencionirane prehrane "Gaudeamus", 17. po redu koji otvara zagrebački Studentski centar, no prvi koji se smjestio južno od rijeke Save. Projekt uređenja bio je vrijedan oko 60.000 eura, a rezanjem vrpce svečano su ga otvorili predsjednica Studentskog zbora Katja Popović te rektor zagrebačkog Sveučilišta Stjepan Lakušić.

– Ovo je lijep projekt koji prati trendove zagrebačkog Sveučilišta. Ovdje imamo 80 sjedećih mjesta, tijekom toplijih dana u funkciji će biti i otvorena terasa, a svakodnevno će u ponudi biti jedan jelovnik i nekoliko vrsta jela na izbor. Što se toga tiče, sukladno pravilniku, prilagođavat ćemo se potrebama studenata i zaposlenika, kojih smo itekako svjesni, no nažalost trenutačno nismo u mogućnosti ništa mijenjati dok Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne otvori pregovore o pravilniku, koji nije mijenjan od 2013. – istaknuo je ravnatelj SC-a Mario Župan.

Hrana će se, dodao je, termički obrađivati u kuhinji restorana u Studentskom domu "Stjepan Radić" te dovoziti u zgradu na Kajzerici gdje se, među ostalim, smjestila linija za posluživanje s toplim kupkama i frižiderima. U slučaju velikih gužvi, istaknuo je, u funkciju će se staviti i tamošnja moderno uređena profesionalna kuhinja opremljena praonicama posuđa, ledomatima, roštiljem, konvektomatima, kiperima..., a koja je posebno oduševila tamošnje djelatnike.

– Do sada sam radila u brojnim zagrebačkim menzama i ovo je najljepša kuhinja koju sam vidjela, savršena je. Jako smo sretni što smo otvorili novi pogon, ovih dana očekujemo velike gužve, ali spremni smo, jedva čekamo da nam dođu naši mladi i da ih kvalitetno nahranimo – kaže Sandra Sraka, predradnica linije. Restoran će svakog dana biti otvoren od 8 do 14 sati, doručak će se posluživati do 10 sati, a ručak od 11 do 14.

– Radujemo se radu ove menze jer to znači da će sve kolegice i kolege koji imaju ovdje nastavu, svaki dan po izlasku iz predavaonice dočekati topli obrok. Iskreno smo se razveselili čim smo čuli ideju o menzi. Svi studenti stanari u okolici moći će svakog dana uživati u menzi, bez da moraju prijeći Savu. Dočekat će ih, kako ih mi iz milja zovemo, tete i stričeki u menzi, oni koji uz studente čine menzu. Iz samog naziva restorana može se zaključiti da je njegova svrha da u veselju živimo ili Gaudeamus igitur – kazala je Katja Popović.