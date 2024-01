'Studeni dani' sve rjeđi: Evo kada je u Zagrebu izmjereno čak -27,3°C!

Najniža temperatura što je u posljednja dva dana išla u Zagrebu bila je i do -8°C, pokazali su službeni podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) s mjerne postaje na Maksimiru, dok je na Puntijarki bilo i do -10°C. Popularno nazvani ''studeni'', dani koji su cijeli u minusu posljednjih su godina relativno rijeki, no ipak su bili zabilježeni u gradovima u Hrvatskoj ovog tjedna. Osim za cijelu Hrvatsku, popularni prognostičar Zoran Vakula tako je za HRT iznio neke statistike koje su vrijedile za Zagreb.

- Razmjerno hladno za doba godine zadržat će se i sljedećih dana, ponajviše u područjima sa snježnim pokrivačem tijekom vedrih noći bez ili sa slabim vjetrom. Zbog toga stručnjaci DHMZ-a upozoravaju na umjerenu opasnost od hladnog vala koji može utjecati na zdravlje. No, već u sljedećem tjednu vrlo je velika vjerojatnost ponovnog porasta temperature zraka, uz dosta oblaka i povremene mjestimične oborine - najavio je ranije i sam Zoran Vakula.

Ne uzimajući u obzir posljednja dva dana, zadnji studeni dan koji je zabilježen u Zagrebu bio je 19. prosinac 2022., kada je najviša temperatura bila -0.4°C. Studeni dani nešto su rjeđi, čini se, u siječnju, pa je tako zadnji put jedan takav zabilježen 13. siječnja 2020. s najvišom temperaturom od -1.3°C.

Najranije što se studeni dan pojavio nakon ljeta bilo je još 16. studenog 1978. godine, s temperaturom od -0.2°C. Nasuprot tomu, zadnji put kad se studeni dan najviše ''približio ljetu'' bilo je još 26. ožujka 2013. godine.

Još davnog 12. siječnja 1985. bio je zabilježen i rekorno niski dnevni maksimum, kada u danu nije bilo toplije od -11.3°C, dok 10. veljače 1956. temperatura nije išla iznad čak -12.3°C!

Ono što je možda i najzanimljivije je i kada je oboren rekord - još je 16. veljače davne 1956. na zagrebačkom Maksimiru zabilježeno čak -27,3°C, dok je kada gledamo samo siječanj rekord zabilježen 11. siječnja 1950.

