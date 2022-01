"Striptiz smrti", "Ruska arka" i "Ulica noćnih mora" ovaj tjedan u Kinoteci

Još od samih početaka jedan od sinonima za film bio je „pokretne slike“, no trebalo je proći više od pola stoljeća da snimateljska oprema izgubi višak kilograma, napusti stative i prohoda. Promjene do kojih je dovela veća dostupnost lakših, pokretnih kamera, koja je uz to mogla usporedno snimati dijaloge i šumove izazvale su pravu revoluciju u kinematografiji: dala je krila razvoju nezavisnog, alternativnog i underground filma, lansirala je stilske struje kao što su francuski novi val i američka (druga) avangarda, a dala je i novu energiju dokumentarnome filmu u tolikoj mjeri da možemo reći da ga je ponovno izmislila.

Iz tog razloga u ovotjednom ciklusu Dolazeće atrakcije gledat će se "Trgovački putnik", klasik struje direktnoga filma (direct cinema) u kojem redatelji Albert i David Maysles te Charlotte Zwerin kroz portret grupe profesionalnih prodavača Biblije pružaju moćnu kritiku konzumerizmu i nude jedinstvenu fresku američkog društva 1960-ih.

Tjedan zaključuje legendarna "Ruska arka" Aleksandra Sokurova. Ovaj povijesni spektakl snimljen je u Zimskom dvorcu ruskog državnog muzeja Ermitaž, okuplja oko 2000 glumaca i statista, a ujedno je i prvi dugometražni film snimljen u jednome kadru. To je bilo moguće zahvaljujući sprezi tada nove digitalne tehnologije (koja je u to vrijeme postepeno postaja snimateljski standard) te steadicama, stabilizacijskog sustava za kameru koji za razliku od drmusave kamere iz ruke stvara dojam da klizi kroz prostor.

Kultni petak: Striptiz smrti

Prvi ovogodišnji Kultni petak donosi "Striptiz smrti", intrigantni hičkokovski triler o neuspješnom glumcu uvučenom u zaplet koji uključuje voajerizam, opsesiju i – ubojstvo. De Palma je bio jedan od prvih autora koji je prepoznao hipnotički efekt koji fluidnost tada nove tehnike steadicama ima na gledatelja, pretvorivši ga gotovo u svoj zaštitni znak. U Striptizu smrti, jednom od njehovih najkontroverznijih filmova, De Palma se uvelike oslanja na nasljeđe Alfreda Hitchcocka, posebice na Prozor u dvorište (1954) i Vrtoglavicu (1958), pri čemu njihove motive voajerizma i opsesije majstorski razvija u crnohumornu satiru industrije pokretnih slika.

Striptiz smrti proslavio je Melanie Griffith, donijevši joj nominaciju za Zlatni globus, a ljubitelje synth popa iz osamdesetih razveselit će i posebno gostovanje benda Frankie Goes to Hollywood, čiji kontroverzni megahit „Relax“ ilustrira prekretnicu u samom zapletu filma.

Noviteti: Ulica noćnih mora

Oskarovac Guillermo del Toro u svoja posljednja dva filma pozabavio se revizijom klasičnih hollywoodskih žanrova kao što su monster movie (Oblik vode, 2017) i gotička melodrama (Crimsom Peak, 2015). U "Ulici noćnih mora" inspiraciju je pronašao u romanu Williama Lindsaya Greshama te istoimenom filmu Edmunda Gouldinga iz 1947. godine, koji kritičari drže za jedan od najboljih, najoriginalnijih, ali i najnetipičnijih noira iz njegova zlatnog razdoblja. Del Torro je priču svojih prethodnika preobrazio u raskošno producirani triler, u kojem monstruoznost proizlazi iz psihologije likova, a krase ga vrhunski glumačka ekipa predvođena Bradleyen Cooperom i Cate Blanchet, kao i Del Torov nepogrešivi osjećaj za vizuale, pripovijedanje i atmosferu.

Među ostalim Novitetima prikazuju se dvije ekranizacije vrhunskih književnih djela: adaptaciju autobiografskog romana Annie Ernaux "Događaj" u režiji Audrey Diwan te "Mračnu kći" Elene Ferrante, moćnu anatomiju majčinstva u režiji Maggie Gyllenhaal.

Roditeljstvom se bavi i Pedro Almodóvar u "Paralelnim majkama", Paul Thomas Anderson provest će nas Kalifornijom sedamdesetih u slasnoj "Licorice pizzi", a Radu Jude nasmijat urnebesnom satirom suvremenog društva u "Baksuznom bubanju ili bezumnom porniću".

Za dašak prave filmske magije ne propustite "Raspoloženi za ljubav", romantičnu melodramu Wonga Kar-waija, koja i dalje osvaja svojom nekonvencionalnom ljubavnom pričom te čarobnim spojem slike, zvuka i glazbe.

Matineja: Pjevajte s nama 2

Na repertoar se vraća Pjevajte s nama 2, nastavak popularnog animirca o koali Busteru Moonu, koji zajedno sa svojom ekipom raspjevanih prijatelja priprema novu glazbenu ekstravaganciju. Film se prikazuje sinkroniziran na hrvatski jezik.

