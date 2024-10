Što promijeniti u četvrti Peščenica-Žitnjak? 'Na Volovčici srediti plac, u Borovju više parkinga i rasvjete'

Na rubu metropole, gdje se gradska vreva susreće s tišinom zelenih oaza, leži četvrt Peščenica – Žitnjak, omeđena Heinzelovom, Zvonimirovom, Držićevom i Slavonskom avenijom te rijekom Savom. Utemeljena je sredinom prosinca 1999., kada su se dvije gradske četvrti spojile u jednu, a obuhvaća Ivanju Reku te čak 11 kvartova, Volovčicu, Borongaj, Ferenščicu, Borovje, Savicu Šanci, Folnegovićevo, Kozari Bok i puteve, Petruševec, Vukomerec i Resnik.

Razbacano smeće i na Folki

S jedne strane stambeno naselje koje je nekada bilo periferija, ali je s razvojem metropole postalo šire gradsko područje, a s druge "radnički kvart" s tvornicama, skladištima i pogonima. Od mirnih ulica preko zelenih parkova i šetnica do industrijskih zona, u četvrti koja broji nešto više od 53.000 stanovnika su i zagrebačka džamija, popularni šoping-centar, kampus Borongaj, pogon Badel, ali i ribički raj na jezerima Savica Šanci. No baš kao i drugi dijelovi metropole, suočava se i s brojnim problemima, od prekomjerne gradnje do prometnih gužvi i smeća. Budući da je među četiri četvrti uključene u gradski pilot-projekt participativnog budžetiranja, u kojemu stanovnici mogu predlagati komunalne aktivnosti koje smatraju potrebnima u svome kvartu, što su im prioriteti, provjerili smo u Borovju, Folnegovićevu naselju, Resniku, Ferenščici i Volovčici.

U potonjem bi naselju jedni da se ulice i trgovi učestalije čiste, a drugi da se češće kose parkovi. – Imamo jako lijepe zelene površine koje se trebaju čuvati i redovito održavati, ali to ovdje baš i nije slučaj. Ne kosi se dovoljno, a u nekim parkovima zna biti i puno smeća – kaže nam Nikolina Lučić, vlasnica vešeraja na tržnici na Volovčici.

I plac se već godinama zanemaruje, dodaje, što se odražava u sve manjem broju štandova, a onda i kupaca te više zapuštenih prostora. – Nekada je sve ovo bilo puno, a sada zjapi prazno i propada. Kada bi se uredilo, očistilo, nabavilo nove klupe i štandove, tržnica bi možda ponovno oživjela. To bi mene, a sigurna sam i druge stanovnike, baš razveselilo – poručuje.

Otpad se u kvartu, slažu se i susjedi, uredno odvozi pa s tim nemaju problema, a slično je, kad je riječ o smeću, i na Ferenščici. Jedno je vrijeme, govori nam gospodin Marko, koji ondje živi već nekoliko desetljeća, a zatekli smo ga na šetnici uz crkvu Blaženog Augustina Kažotića, s odvozom zapinjalo, no onda se stabiliziralo. Zadovoljan je i održavanjem zelenila, no ima prijedlog za gradsku vlast. – Ovdje živi dosta starije populacije, a u njoj sam i ja. Na šetnici uz crkvu kojom često hodamo dobro bi došla još koja klupa kako bismo se mogli malo i odmoriti, a ne bi bilo naodmet i da urede one koje već postoje – ističe.

Jedan od najvećih problema Folnegovićeva naselja i Borovja, uvjerili smo se i na terenu, nedostatak je parkirališnih mjesta, a stanovnici kažu da sve češće primjećuju da se auti ostavljaju i na zelenim površinama.

– U zadnjih nekoliko godina kod nas na Borovju niknulo je barem šest zgrada, i to samo onih koje vidim s balkona. Doselilo se tako i jako puno ljudi, a navečer kada dođem kući, znam dugo kružiti po naselju kako bih našla slobodno mjesto za parkiranje – objašnjava nam Nina. Iako ne vozi, na taj problem upozorava i Anita Mevlja jer svakodnevno u šetnji, kaže, primjećuje aute parkirane na nedozvoljenim mjestima. – Treba po kvartu postaviti i više javne rasvjete, pogotovo kod nekih ulaza u zgrade, ali i poboljšati raspored kako bi nam se češće odvozio otpad – dodaje.

14.10.2024., Zagreb - Anketa gradjana u gradskoj cetvrti Pescenica-Zitnjak. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Šetnjom kroz Borovje, ali i Folku, i mi smo naišli na krcate kontejnere te smeće razbacano po zelenim površinama. – No nije to toliko do Grada ili Čistoće koliko do nekih od nas. Da, bilo bi super kada bi se češće odvozilo smeće, ali i još bolje kada bi ljudi bacali otpad u odgovarajuće kontejnere. Bocama i papirima nije mjesto na cesti ili travi, već u kanti, a mi koji ovdje živimo moramo paziti da nam bude čisto i uredno – poručuju Eva Bilić i Amalia Marić, umirovljenice na koje nailazimo u kvartovskom parku.

Košnja i nogostupi u Resniku

Češći odvoz otpada bi i stanovnici Resnika, a uz to što također žele da se po naselju učestalije kosi, neki ističu i da treba urediti nogostupe te ih tako učiniti sigurnijima za najmlađe, ali starije.