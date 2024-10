Naplata, kazne, promjene blokova... Donosimo odgovore na sva vaša pitanja o parkiranju u Zagrebu

U subotu je na snagu stupio novi režim parkiranja u Zagrebu, a njime su prvenstveno pogođeni stanovnici s povlaštenom parkirnom kartom. Prve tri zone od sada su, naime, podijeljene u kvartovske blokove, a novost je ta što korisnici karata od sad mogu parkirati samo u onom bloku u kojem imaju prijavljeno prebivalište ili boravište. Ako to žele, dopušta im se mogućnost da parkiraju i u bloku s kojim graniče, no u tom slučaju moraju se opredijeliti za svoj blok - ili onaj u kojem žive, ili onaj s kojim graniče.

No, mnogo je nejasnoća još ovdje, a istovremeno s blokovskim parkiranjem potiho su uvedene i neke promjene oko zona naplate. Došlo je do "korekcija" nekih granica zona, no to u praksi znači da je više ulica ušlo u zonu naplate, što znači da od sad i oni moraju plaćati povlaštenu kartu ili, ako žele parkirati negdje drugdje, satnu komercijalnu kartu. U nastavku donosimo odgovore na sva pitanja oko kojih još uvijek postoje nejasnoće.

Koliko košta parkiranje u Zagrebu?

Tri su glavne zone, a sat parkiranja u prvoj stoji 1,60 eura, u drugoj 70 centi, a u trećoj 30. Nekoliko je velikih parkirališta, primjerice ono kod Gredelja, označeno kao zona IV.2 i ondje se naplaćuje 1,30 eura za cijeli dan. Imamo i zonu IV.1, koja obuhvaća pet parkirališta, uglavnom na rubovima grada, a u njoj cjelodnevna karta stoji 70 centi. Uvedena i peta zona, za model Park & Ride, a detalji oko njene primjene još se bruse.

Koliko koštaju povlaštene parkirališne karte?

Što se tiče povlaštenih mjesečnih karata, one stoje stoje 13,30 eura za prvu zonu, 5,30 za drugu i 3,30 za treću.

Kako se kažnjava neplaćeni parking?

Oni koji nisu platili parking za svoju zonu dobit će "kaznu" u vidu dnevne parkirne karte za tu zoni. Ako je riječ, dakle, o prvoj zoni, onda je to 13,30 eura, za drugu će trebati platiti osam eura, a za treću 2,70 eura.

Što je novo uvođenjem blokovskog parkiranja?

Novo je, dakle, da stanari s povlaštenim kartama po toj cijeni mogu parkirati samo u svom bloku, prema svom prebivalištu ili boravištu. Za sve izvan toga moraju plaćati komercijalnu kartu. Cijena povlaštenih karata se ne mijenja, ali novost je ta da vozači više ne mogu s jednom povlaštenom kartom parkirati bilo gdje u svojoj zoni, već samo u svom bloku.

Kako mogu pronaći svoj blok?

Od subote, sve parkirne table imaju i naljepnicu na kojoj piše u kojem se bloku nalazi. Oni koji to žele provjeriti online mogu posjetiti stranice Grada Zagreba, gdje je naveden popis ulica po parkirnim zonama i blokovima.

Znači li to da s povlaštenom kartom za prvu zonu više ne mogu parkirati u cijelom Zagrebu?

Da. Možete parkirati samo u svom bloku ili, ako ste to odabrali, u susjednom. Za sve lokacije izvan bloka plaća se regularna komercijalna satna ili dnevna karta.

Spominje se mogućnost parkiranja u susjednom bloku. O čemu je riječ?

Korisnici će također imati mogućnost kupnje PPK za blok u kojemu ima prebivalište ili boravište ili za susjedni blok, ukoliko se susjedni blok nalazi u istoj ili nižoj (jeftinijoj) zoni parkiranja. Korisnici pritom imaju pravo na kupnju PPK samo u jednom bloku. Time će korisnici moći odabrati koji blok žele, ali po načelu “ili-ili”, odnosno moći će kupiti kartu samo za jedan blok.

Kako se mogu 'prebaciti' u susjedni blok?

Po primjeni novog sustava, važenje povlaštene parkirne karte automatski je prebačeno na blok kojem korisnik pripada po prijavljenoj adresi stanovanja. Za aktivaciju važenja vaše PPK na susjedni blok, potrebno je podnijeti zahtjev za poništenje izdane povlaštene parkirališne karte, pri čemu će podružnica Zagrebparking vratiti razmjerni neiskorišteni dio prethodno kupljene karte, a korisniku će biti vraćen iznos sukladno neiskorištenom trajanju kupljenje PPK.

Potom, potrebno je proći novu autorizaciju (postupak dokazivanja prava na korištenje PPK) te prilikom autorizacije odabrati ponuđeni susjedni blok. Podnošenje zahtjeva, kao i ponovne autorizacije u kojoj će korisnicima biti ponuđen i susjedni blok, moguće je od 26. 10. i to na blagajni Centra za korisnike u Ulici grada Vukovara 41 te na ePK portalu.

Korisnik može poslati zahtjev za izradom /obnovom autorizacije putem maila na infozgp@zgh.hr (ovaj način podnošenja zahtjeva moguć je ukoliko su osnovni podaci o prebivalištu/boravištu ili vlasništvu vozila isti kao prilikom posljednje provedene autorizacije)

Pri tome, korisnik je prilikom svake autorizacije dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje svoje mjesto prebivališta/boravišta, koje je osnova korištenja povlaštenih uvjeta parkiranja.

Moja ulica sad je ušla u zonu naplate. Što sad?

U prvoj (crvenoj) zoni nova ulica u naplati je Zamenhofova ulica - Blok 3, u drugoj (žutoj) zoni nove su Novska ulica - blok 10, Ulica Velimira Kljaića - Blok 13, Aleja pomoraca, Avenija Većeslava Holjevca kbr. 12 - 22, Brodograditeljska aleja, Trg svetog Križa - Blok 15 te u trećoj (zelenoj) zoni nove su Ulica Hrvoja Macanovića - neparni kbr. 29 - 61 (tržnica Jarun) - Blok 22. Također, u zonu naplate ulaze i ulice Trg Nevenke Topalušić- Blok 12 i Bužimska ulica - Blok 13.

Uvođenje ulica u zonu naplate znači i da će korisnici koji u gore navedenim ulicama imaju prijavljeno prebivalište i/ili boravište imati pravo na povlaštene uvjete parkirališta. Svi građani koji na dan 26. 10. 2024. nemaju važeću PPK, ali na nju po prijavljenom prebivalištu/boravištu ostvaruju pravo, trebaju najprije autorizirati svoje pravo na korištenje povlaštenih uvjeta parkiranja.

Korisnici će od 26. listopada moći autorizirati svoje pravo na korištenje PPK na blagajni Centra za korisnike u Ulici grada Vukovara 41 te putem ePK portala (https://shop.zagrebparking.hr/registracija/prijava/), prilikom čega je potrebno napomenuti da proces prve autorizacije nije automatski, već treba pričekati ručnu provjeru predane dokumentacije od strane djelatnika Holding centra.

Korisnik je prilikom autorizacije, koja će mu potom vrijediti godinu dana, dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje svoje mjesto prebivališta ili boravišta, što je osnova korištenja povlaštenih uvjeta parkiranja, te prometnu dozvolu, odnosno podatke o vozilu.

Što ako imam više automobila?

Povlaštena parkirališna karta vrijedi za pojedino vozilo. Ako jedan korisnik ima više vozila, nova pravila odnose se na svako pojedinačno vozilo. Odnosno, ako primjerice, korisnik ima dva vozila i jedno želi parkirati u pripadajućem bloku, a drugo u susjednom bloku, i to će biti moguće.

Moj blok bio je u žutoj, sad je u crvenoj zoni. Što to za mene znači?

Za korisnike PPK koje su izdane prije 26. listopada te su nakon blokovskih promjena i dalje važeće, moguće su dvije situacije.

Ako je PPK ranije izdana za I. zonu, a novim modelom parkiranja njegov blok je postao niža i cjenovno povoljnija zona, može zatražiti povrat neiskorištenog dijela kupljene karte. Pritom je potrebno popuniti Zahtjev za poništenje izdane parkirališne karte, koji će se moći podnijeti od 26. listopada 2024. godine.

U obrnutom slučaju, kada korisnik ima kupljenu povlaštenu parkirališnu kartu za primjerice žutu zonu, a prema novom modelu naplate njegov blok pripada u višu, crvenu zonu, on neće trebati nadoplatiti povlaštenu parkirališnu kartu za višu zonu sve dok mu traje valjanost povlaštene parkirališne karte koju već ima. Ako je netko, primjerice, kupio godišnju kartu u lipnju, ona će mu bez promjene važiti do lipnja sljedeće godine. No, ako ju je kupio u listopadu lani, ona će vrijediti samo do kraja ovog mjeseca.

Kako će se obavljati kontrola kupljenih karata?

Nakon nadogradnje, Zagrebparking će imati sve informacije o vozilima i njihovom bloku. Gradom i dalje obilaze Scan-a-carovi, odnosno vozila koja skeniraju tablice automobila te šalju informacije kontrolorima. Informacijski sustav Zagrebparkinga bit će nadograđen na način da će prepoznavati blok kojemu pripada postojeći PPK, dok će ostale komercijalne karte prepoznavati na razini parkirališnih zona.

Hoće li vlasnici tvrtki i obrta unutar blokova također moći kupiti povlaštenu parkirališnu kartu?

Nova pravila vrijede za sve korisnike povlaštenih uvjeta parkiranja pa tako osim za stanare, vrijede i za fizičke osobe - obrtnike te za pravne osobe, a blokovsko parkiranje jednako se odnosi na njih kao i na građane stanare.

Hoće li opet biti moguće kupiti povlaštenu parkirališnu kartu za više od jednog mjeseca?

Da, mjera ograničavanja kupnje povlaštene parkirališne karte na mjesec dana uvedena je u prijelaznom razdoblju, a od 26. listopada ponovno je moguće, sukladno važenju autorizacije, kupiti povlaštenu parkirališnu kartu za rok do 12 mjeseci.

Trebam li nešto mijenjati nakon 26. 10. ukoliko i dalje želim koristiti svoju važeću PPK?

Vaša važeća PPK nakon 26. listopada 2024. automatski počinje vrijediti samo za blok kojemu pripadate po prijavljenoj adresi prebivališta/boravišta. Ukoliko želite zadržati PPK i nastaviti se koristiti njome u dodijeljenom bloku, do datuma isteka važeće PPK, nećete trebati poduzimati nikakve dodatne radnje, s obzirom na to da će vas sustav automatski prepoznati kao korisnika pripadajućeg parkirališnog bloka. Ujedno, to znači i da za parkiranje izvan dodijeljenog bloka, na drugim javnim parkiralištima s naplatom, trebate kupiti odgovarajuću komercijalnu kartu parkiranja.

Nisam stigao/la kupiti povlaštenu kartu i sad sam dobio/la kaznu. Što sad?

Kako je rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, još uvijek se provodi određeno prijelazno razdoblje, a oni koji su dobili kaznu mogu uložiti žalbu. Takve će se kazne stornirati.

Za koga se ukida pravo na PPK?

Vlasnici nekretnina, ukoliko na adresi u pojedinom bloku nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište, više neće moći ostvarivati pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte, a njihove aktivne PPK prestat će vrijediti s istekom valjanosti povlaštene parkirališne karte.

Također, uvođenjem blokovske promjene prestaje važiti ranije pravilo da PPK kupljene za “više zone parkiranja” vrijede i u nižoj zoni, jer one samo vrijede za jedan blok unutar pripadajuće ili odabrane zone.

Što ako više ne želim koristiti svoju PPK?

Ukoliko nakon ovih promjena više ne želite koristiti svoju PPK, možete zatražiti poništenje važenja PPK uz povrat neiskorištenog dijela kupljene karte. Potrebno je podnijeti zahtjev za poništenje izdane parkirališne karte, što će biti moguće napraviti od 26. listopada 2024. godine na blagajni Centra za korisnike u Ulici grada Vukovara 41 ili putem e-maila na infozgp@zgh.hr, pri čemu je potrebno naglasiti broj računa na koji će se sredstva isplatiti.

Do kakvih je promjena došlo u centru oko vremena naplate parkiranja?

Do sada se parking u prvoj zoni naplaćivao radnim danom do 22 sata, a subotom do 15 sati. Nedjeljom je parking u centru bio besplatan. Od sredine studenog, naplata će funkcionirati drukčije. Radnim danom i subotom naplata će trajati do ponoći, a nedjeljom do 15 sati.

Što je s kaznama i strožom kontrolom u centru Zagreba?

Oštrije će se nadzirati ograničenje vremena parkiranja na maksimalno dva sata u prvoj i tri u drugoj zoni, čime bi se, dakle, trebalo osloboditi više mjesta za stanare. U segmentu sankcioniranja promjene nisu predviđene, a prema vrijedećim pravilima, kontrolori koji vas zateknu u vozilu bez valjane parkirne karte izdaju onu za cijeli dan.

10. Što je Park & Ride i gdje se uvodi?

Model je to u kojem ćete kupnjom jedinstvene karte imati mogućnost cjelodnevnog parkiranja i nastavka putovanja javnim gradskim prijevozom. Prvi takav parking bit će uveden na parkiralištima kod stadiona Maksimir te parkiralištu preko puta okretišta Borongaj. Cijena parkinga bit će 2,30 eura za vozača i jednu osobu, a obuhvaća parking te povratnu ZET-ovu kartu autobusne linije 228 prema KBC-u Zagreb. Za svaku dodatnu osobu plaća se još jedan euro. Od budućih lokacija za Park & Ride, spominju se lokacije kod stadiona NK Podsused te Robnih terminala na Jankomiru, kao i parcela sa sjeverne strane Jadranske avenije, preko puta benzinske pumpe.