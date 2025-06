Supruga Zvonimira Bobana bori se s autoimunom bolesti: 'Uslijed stresa počela mi je opadati kosa'

Krajem siječnja prošle godine kao bomba u medijima odjeknula je vijest da su bivši nogometaš, a danas predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban i dizajnerica Leonarda Boban ponovno zajedno nakon dvije i pol godine razdvojenosti. Leonarda je tada potvrdila da je to istina, a za In magazin je otkrila kako je usprkos brojnim nedaćama sačuvala brak s legendarnim vatrenim, s kojim ima petero djece. – Ja ne znam, valjda zato što smo zreliji, stariji, svjesniji, i kako kažu, razvija se to prijateljstvo kroz brak. To je sasvim fantastično, to je normalno. Više nismo samo muž i žena, fakat smo frendovi sada i tu je ustvari ta ležernost i ljepota – objasnila je i odgovorila na pitanje zamjera li Zvoni, kako ga od milja zovu, nešto.

– Više ništa. Ali to je zato što sam zrelija. Zato više ništa ne zamjeram. On je ostao isti. Ustvari nije, popravio se, malo je nježniji i prisutniji. Ali više ništa ne zamjeram, sve mi je normalno, sve mi paše – kazala je Lea, koju su kamere uhvatile u izlasku s kćeri Martom, a s kojom je i prijateljica. – Jesmo, jesmo, i frendice smo, ali, naravno, s tim limitom da sam i majka, ali ja sam jedna ležerna majka. Uvijek nastojim biti bliska, biti otvorena sa svojom djecom, i sa sinovima i s kćerima, tako da jako lijepo funkcioniramo i provodimo dane i u kuhanju i odlaženju u restorane i u kino, obožavamo kina, jako puno i putujemo i stvarno nastojim biti dio njihovih života! – dodala je simpatična Lea.

Inače, ova dizajnerica je 2022. godine ošišala svoju dugu i bujnu kosu, a razlog je autoimuna bolest – alopecija. – Ponovno mi se, nakon 25 godina, aktivirala alopecija. Uslijed stresa koji proživljavam posljednjih mjeseci počela mi je opadati kosa, na pojedinim dijelovima vlasišta mi se baš prorijedila, pa sam shvatila da je najbolje ošišati se na kratko i tako smanjiti opterećenje na korijen kose. Uz to, naravno, koristim i tretmanske ampule – otkrila je tada za Gloriju.

Kada je riječ o alopeciji (Alopecia areata), to je autoimuna bolest u kojoj vlastiti imunološki sustav iz dosad nepoznatog razloga napada folikul dlake u koži, što rezultira opadanjem kose. Žarišta ispadanja dlake najčešće se nalaze u vlasištu, a kod muškaraca i na bradi, ali se mogu aktivirati i na drugim dijelovima kože.

Podsjetimo, ovaj "power couple", Zvone i Lea upoznali su se 1989. godine, a vjenčali su se u Milanu 1993.. Zbog ljubavi Leonarda se oprostila i od manekenstva te se posvetila obitelji. Par je posvojio četvero djece, a 2009. postali su i biološki roditelji djevojčice Ruže. Zadnjih godina rijetko su se pojavljivali u javnosti, a posljednji je put obitelj Boban snimljena u rujnu 2019. u milanskoj La Scali na dodjeli nagrada najboljim nogometašima u organizaciji Fife. Boban je došao u društvu supruge Leonarde i njihove djece Marte, Marije i Rafaela.

Leonarda i Zvone oduvijek su se podržavali u poslovnim pothvatima, a mnogi su i tada komentirali kako obitelj djeluje skladno. Nikakvi problemi nisu se naslućivali, a Zvone i Leonarda bili su jedan od rijetkih parova na domaćoj sceni uz koje se nikada nisu vezali nikakvi skandali. Svoje su probleme, ako su ih i imali, nastojali riješiti u svoja četiri zida, a svetinja im je bila obitelj koju su pod svaku cijenu nastojali zaštititi od očiju javnosti. A zanimanje za uspješnog nogometaša i darovitu manekenku uvijek je bilo veliko. No u svojoj su odluci Bobani bili vrlo uspješni pa je mnoge iznenadila vijest o njihovu razlazu. Njihova ljubav od samog je početka djelovala kao iz bajke.

Upoznali su se prije više od tri desetljeća, dok je tada 18-godišnja Leonarda radila u jednom butiku u Vlaškoj ulici kao prodavačica. Atraktivna Zagrepčanka odmah je zapela za oko perspektivnom nogometašu Dinama, kojem je trebalo vremena da se odvaži i pozove Leonardu na spoj. U butik u kojem je radila svraćao je nekoliko puta s izlikom da treba zamijeniti, a potom i skratiti sako koji je kupio. Nasmiješena Leonarda pokušala je udovoljiti svim njegovim zahtjevima, a nakon nekoliko susreta konačno je odlučila izaći sa Zvonom.

– Glumila sam neosvojivu djevojku iz knjige "The Rules". Nikad nisam pratila nogomet, nikakav sport, pa on za mene tada i nije bio junak – kazala je svojedobno Leonarda o početku njihove ljubavi. Prvi put poljubili su se na njezin 19. rođendan i tako započeli vezu koju su nakon četiri godine veze okrunili brakom. Iako je od manekenske karijere odustala zbog obitelji, mnoge je prije više od šest godina iznenadio njezin povratak pred kamere. Tada 50-godišnja Leonarda snimila je modni editorijal u kupaćem kostimu za poznati nautički časopis Yachts Croatia na nagovor vizažistice Ljiljane Kanižanec Kajfež, s kojom je surađivala tijekom manekenske karijere.