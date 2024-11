'Sjajne stvari' u teatru EXIT: Predstava koja će vam u isto vrijeme izmamiti osmijeh na lice i suze na oči

Uoči ovogodišnje manifestacije Noći kazališta, Teatar EXIT jučer je u Studiju EXIT je izašla premijerom predstave Sjajne stvari britanskog dramatičara Duncana Macmillana koji je tekst napisao u koautorstvu s Jonnyjem Donahoem. Macmillan je već dobro znan zagrebačkoj publici zahvaljujući nagrađivanoj predstavi Pluća, koja u teatru EXIT igra od 2016. godine, a njegovi emocijom nabijeni tekstovi aktualnih i bitnih tema vremena u kojemu živimo, uvijek nalaze put do srca gledatelja.

No što kada se spoje takav jedan tekst, režija Matka Raguža i izvedba Filipa Križana? Tada dobivamo – Sjajne stvari, predstavu koja će istovremeno izmamiti osmijeh na lice i suze na oči te, htjeli si to priznati ili ne, ostaviti neizbrisiv trag u srcu svakoga tko joj bude svjedokom. U vrijeme kada je održavanje mentalnog zdravlja postalo pravi izazov uslijed bujica svakodnevne negative, predstava Sjajne stvari itekako je dobrodošla predstava jer nas, usmjeravajući se na sve lijepo na ovome svijetu, podsjeća na to da možemo utjecati na svoju percepciju situacije, ali i svijeta te probuditi zahvalnost za sve one stvari koje smo počeli uzimati zdravo za gotovo, a u sebi sažimaju radost života i smisao istoga.

Glazbu potpisuje Matija Antolić, a fotografiju Matija Kralj. Nakon premijernih izvedbi, predstava igra u sklopu manifestacije Noć kazališta u subotu 16. studenog u 19 sati po promotivnoj cijeni, nakon čega slijede izvedbe 23. i 28. studenog. Sve izvedbe održavaju se u Studiju EXIT.