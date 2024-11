Predavanje o prvoj hrvatskoj novinarki: Kako je Zagorka konačno 'srušila zadnju mađarsku kulu'?

Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke organizira predavanje Martine Piškor „Kveder i Zagorka: suradnja koja to nije” koje će se održati ove srijede s početkom u 19 sati u sklopu Ciklusa predavanja u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke. Marija Jurić Zagorka i Zofka Kveder živjele su i radile u istom vremenskom periodu u Zagrebu. Kada je Zofka pokrenula prvi ženski list „Ženski svijet“, kasnije preimenovan u „Jugoslavenska žena“, obje su bile etablirane i priznate javne osobe.

Kveder je pozvala Zagorku na suradnju, a kako je to izgledalo do 1917. godine kada je časopis pokrenut do 1919. godine kada je ugašen? Kako je Zofka branila Zagorku i kakve veze s tim ima Adela Milčinović? Kako je Zagorka konačno „srušila zadnju mađarsku kulu“? Sve to i mnogo više saznat ćete na predavanju Martine Piškor.