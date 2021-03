Gdje su zapeli natječaji?

Shvatili da će uštedjeti obavi li ZET dio posla na okretištu Mihaljevac

Prvi natječaj za izvođača radova, podsjetimo, raspisan je lani u kolovozu, no poništen je jer su obje pristigle ponude bile više od procijenjenih 13 milijuna kuna. Nije pomoglo ni to što je drugi natječaj, koji je raspisan u prosincu, bio “podebljan” za četiri i pol milijuna jer je i on na koncu poništen, i to zbog tehničkih detalja.