SDP-ov Mihael Zmajlović u utrci za župana Zagrebačke županije: Podržava ga i Možemo!

Predsjednik SDP-a Zagrebačke županije Mihael Zmajlović najavio je svoju kandidaturu za župana, a izlazi kao predstavnik u ime koalicije SDP-a i Možemo! Kako je priopćenjem poručio županijski SDP, Ova suradnja temelji se na jasnom zajedničkom cilju – odgovornim upravljanjem javnim resursima i promišljenim dugoročnim planiranjem omogućiti stvaran i provediv razvoj te iskoristiti puni potencijal regije.

“U ovoj županiji kao da je netko ugasio svjetlo prije 25 godina. Četvrt stoljeća istog modela upravljanja jednostavno se istrošilo. Indeksi i statistika upućuju da se radi o jednoj razvijenoj županiji, ali to građani apsolutno ne osjećaju i ne vide u kvaliteti svog života. Zamislite da živite u jednom gradiću 20-ak kilometara udaljenom od Zagreba, a da za svoje dijete nemate osiguranog pedijatra u domu zdravlja, a kamoli neke druge specijalističke zdravstvene usluge. Zamislite da za svaki pregled morate ići u Zagreb, gubiti vrijeme na prometne gužve i u konačnici dodatno preopterećivati zagrebački prometni i zdravstveni sustav, ali bez kojeg jednostavno ne možete funkcionirati. I sve to jer vam Zagrebačka županija nije osigurala dostupnost usluga", kritizira Zmajlović.

Prometne gužve, nedostatak kvalitetne zdravstvene skrbi i birokratske prepreke ne smiju biti svakodnevica građana, dodao je još. "Integrirani javni prijevoz s jedinstvenom kartom za vlakove, autobuse i tramvaje omogućit će brže, povoljnije i učinkovitije putovanje. Zdravstveni sustav mora postati dostupan svima, uz otvaranje specijalističkih ambulanti i digitalizaciju naručivanja kako bi se smanjile liste čekanja. Vrijeme je i za novu gospodarsku strategiju – razvoj industrijskih zona, ulaganja u IT sektor i logistiku te podršku ekološkoj poljoprivredi. Zato je suradnja Zagrebačke županije i Grada Zagreba nužna za rješavanje ovih izazova", napomenuo je.

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a Hrvatske također je spomenuo vezu Zagreba i županije koju je okružuje. – I upravo je ova koalicija svjesna da Zagrebačka županija mora biti usko povezana sa Zagrebom i imati zajedničke projekte i rješenja. Ali, županijom vlada jedan čovjek već 25 godina. On je prikriveni kandidat HDZ-a, jer ta stranka sama ne može osvojiti županiju. To građanima mora biti jasno – jedino gore od HDZ-ovog kandidata jest prikriveni HDZ-ov kandidat. Ipak, promjena društvenog okvira može početi na lokalnoj i regionalnoj razini. To je nama izrazito bitno, i još nam je važnije što nam je partner u Zagrebačkoj županiji Možemo!. A Mihael Zmajlović sa svojim dosadašnjim iskustvom gradonačelnika, ministra, saborskog zastupnika zna, može i želi postati župan Zagrebačke županije. Osobito mi je zadovoljstvo što Mihaelu u ime SDP-a mogu dati punu podršku” rekao je Hajdaš Dončić.

Suradnju je komentirala i Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo!. “Zagrebačka županija još je jedna županija u kojoj izlazimo zajednički na izbore, ovo je još jedna najava smjene HDZ-ove vlasti, kao i najava dolaska novog modela upravljanja. Onog kojemu je cilj ostaviti pečat za buduće generacije, u onim sektorima ključnim za poboljšanje života", kazala je.

Vildana Botonjić, sukoordinatorica Možemo! za Svetu Nedelju i Samobor, izjavila je: “Zajedno sa svim kolegama iz Zagrebačke županije, apsolutno podržavam ovu pobjedničku koaliciju. Cilj našeg zajedničkog djelovanja bit će kvalitetna sukoordinacija između Zagreba i Zagrebačke županije, budući da naša županija prirodno gravitira Gradu Zagrebu, zajednički kapitalni projekti i podrška našim OPG-ovcima, poljoprivrednicima i obrtnicima na ovom području. Fokus našeg zajedničkog djelovanja bit će uskladiti neravnomjeran razvoj u njenim dijelovima i osigurati bolju kvalitetu usluga koje pružamo našim građanima u sektoru zdravstva, kulture, obrazovanja, sporta i kulture. Vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama biti motor razvoja Zagrebačke županije.”