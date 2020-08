Podvožnjak saniran prije dvije godine, a pliva za svake jače kiše

Kao što je sigurno da nakon večeri dolazi jutro, tako je sigurno i da će nakon svake jače kiše podvožnjak u Škorpikovoj ulici ispod Aleje Bologna biti barem pola metra pod vodom. Podvožnjak je “plivao” u velikoj poplavi prije dva tjedna, a voda je blokirala promet i nakon nevremena u petak. Vode je ondje do koljena bilo i za kiša u rujnu lani te dva mjeseca prije toga, i tako unazad godinama, a za Zagrepčane je to u međuvremenu postalo toliko uobičajeno da već znaju: ako prognoza najavljuje nevrijeme, Škorpikovu valja zaobilaziti u širokom luku.

– U Ulici Karažnik šahtovi doslovce lete u zrak, a kanalizacija se slijeva u kuće. Cijevi posvuda oko Škorpikove ne mogu progutati vodu s neba – kaže Željko Pakšec.

Zamijenili cijevi prije dvije godine

I bilo bi smiješno da nije žalosno, dodaje, da cijevi ispod podvožnjaka nisu zamijenjene onima šireg profila još prije dvije godine, i to upravo kako bi se riješio problem njegova neprestanog plavljenja. Radovi su trajali mjesec dana i stajali 500.000 kuna, a nakon njihova završetka podvožnjak je otvorio gradonačelnik Milan Bandić.

– Vjerujem da će sada, nakon rekonstrukcije kanala, podvožnjak biti u redu i da se voda više neće nakupljati – rekao je tada Bandić, a da će zaista biti tako, ponadali su se i stanovnici tog dijela grada. No već godinu dana kasnije Škorpikova je opet bila pod vodom.

– Jedino što su uspjeli postići jest da se voda sad povlači nešto brže nego ranije. Ali je i dalje do koljena, pa i bedara. Kad se nešto sanira, valjalo bi to sanirati kako spada, a ne

samo za jednu jesen ili zimu – kazala je s nemalo ljutnje u glasu Dijana Vrčković iz Gajnica.

Branko Žugec, koji stanuje stotinjak metara od same prometnice, kazao je da nije problem samo u vodi već i u mirisu.

– To što izvire van je voda pomiješana s fekalijama. Smrad je prošli put u zraku bio danima nakon što su sve očistili – govori Žugec. Dodaje i da je kanalizacija u okolici Škorpikove stara desetljećima, stoga ga ne iznenađuje što svake jače oborine opterećuju već dotrajao sustav vodovoda i odvodnje.

Nije baš da je podvožnjak u Škorpikovoj nakon baš svake jače kiše pod vodom, opovrgavaju u Vodoopskrbi i odvodnji, već samo pri jakim olujama, odnosno kad padnu velike količine oborina u kratkom razdoblju. Do poplava dolazi zbog velikog dotoka kišnice koja se slijeva nizbrdo u tu ulicu te se nakuplja kod podvožnjaka.

Zapelo na zadnjoj etapi

Stvar su, dodaju, pokušali riješiti 2018. kad su rekonstruirali dio kolektora koji teče ispod podvožnjaka, i stavili cijevi šireg profila da bi mogle “progutati” toliku količinu vode. No, zbog izgradnje većeg broja novih zgrada i doseljavanja velikog broja novih stanovnika sustav se ponovno opteretio pa se situacija, ističu, vratila na nultu točku.

Pojašnjavaju da će se problem za stalno riješiti izgradnjom crpne stanice s bazenom u blizini podvožnjaka. Bazen bi se punio svom oborinskom vodom koja se slijeva prema podvožnjaku. Pumpa bi tu vodu potjerala dalje, do sabirnog kanala koji bi se do Škorpikove pružao iz ulica Josipa Lončara, Dubravica i Huzjanove, a u njega bi se crpkom skretala sva oborinska voda na putu prema podvožnjaku. Izgradnja samog kanala kapitalni je projekt koji se od prošlog travnja provodi u tri etape, a prve dvije već su dovršene.

– U prvoj etapi sabirnog kanala Dubravica izvedeno je 695 metara kanala u Podsused-Vrapču gdje se sabirni kanal proteže koridorom Ulici Josipa Lončara. U drugoj etapi sabirnog kanala Dubravica izgrađeno je ukupno 302 metra kanala koji se proteže Ulicom Dubravica, odnosno od Ulice Josipa Lončara do Huzjanove ulice – kažu u ViO i

dodaju da je to stajalo 17,8 milijuna kuna.

Čeka se samo na realizaciju posljednje etape, odnosno provođenje kolektora po Huzjanovoj do Škorpikove, no to će morati malo pričekati jer je potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose sa stanovnicima te ulice.