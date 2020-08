VIDEO Škorpikova opet poplavila. Nevrijeme uz jak vjetar i kišu pogodilo Zagreb

Nakon niza dana vrućine i sparine Zagreb je večeras pogodilo nevrijeme. Jak vjetar i kiša praćena grmljavinom zahvatili su dijelove metropole. Kako nam javljaju čitatelji u okolici Zagreba bilo je i tuče.

Na Facebook stranici GAJNICE jučer danas sutra građani javljaju da je podvožnjak u Škorpikovoj opet poplavio.

Snimila: Nikolina Letinčić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Brojni vozači morali su sporije voziti zbog jakog pljuska, a neki su od straha od tuče premještali automobile. Sutra, na blagdan Velike Gospe bit će nestabilno vrijeme. Povremeno će biti pljuskova praćenih grmljavinom.

Kako piše 24sata HEP je javio da je u nekim dijelovima grada nestalo i struje zbog kvara. Navodno je uzrok udar groma. Zagrebački vatrogasci imali su i večeras posla. Bilo je oko 20-ak intervencija vezano za ispumpavanje vode. Doznajemo i da su gasili dva požara, od toga je jedan uzrokovan gromom, a uklanjali su i stabla koja su pala tijekom nevremena.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema prognozi DHMZ-a na blagdan Velike Gospe bit će nestabilno. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo i nestabilno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Prema večeri sa zapada postupno smirivanje i smanjenje naoblake.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, no uz jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice moguća magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i zapadni, a na jugu još prijepodne jugoistočni. Najviša dnevna od 24 do 28 na kopnu te od 29 do 33 °C na obali, otocima i u unutrašnjosti Dalmacije.