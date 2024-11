Zagrepčanin taksijem išao kući i ostao u šoku: 'Opljačkan sam, vozač nije imao uključen taksimetar'

O slučajevima Zagrepčana koji su sjeli u taksi na kratku relaciju samo da bi dobili "ceh" od 40, 50 pa čak i gotovo 100 eura već se dosad, nažalost, više puta pisalo. U redakciju Večernjeg lista javio nam se čitatelj starije dobi koji nam je ispričao izuzetno neugodnu situaciju koja mu se dogodila ovog tjedna.

"S polaznog mjesta u Slovenskoj ulici mobitelom sam naručio Radio taxi na njihov broj 1717, koji me je odvezao na glavni ulaz Velesajma i naplatio cijenu u iznosu od 9 (devet) eura, što je za tu relaciju realno, uobičajeno i očekivano", započeo je priču naš čitatelj koji je s navedenom tvrtkom imao prijevoz bez problema. Njegova noćna mora krenula je kad se odlučio vratiti kući na Črnomerec. Ponovno se, kaže, odlučio uzeti taksi, ne očekujući nekakve probleme.

"Iako je već i na sam pogled jasno da sam ja vrlo star čovjek i u tom kontekstu odavno u mirovini, vrlo mlad vozač odnosno taksist me je pitao što sam po zanimanju i na to dometnuo da je on 'student pa dok ne položi nekoliko preostalih ispita da se uzdržava vozeći taksi, a gazda ga dodatno nagradi ako ostvari veći prihod'.

Da to nije slučajno rekao i da je to bio unaprijed spremljeni plan i priprema za otimačinu, postalo mi je jasno tek kad smo stigli na odredište u Slovensku ulicu. Cijena prijevoza koju mi je rekao taksist je 45 (četrdesetpet) eura, i tek sam tada uočio da on nema uključen taksimetar! Toliko sam se tom šokantnom cijenom iznenadio i zbunio da se nisam sjetio pitati račun nego sam to platio, a na moje pitanje zašto je tolika cijena 'student' taksist mi je odgovorio da je to 'privatni taksi i da gazda određuje cijenu'!", ispričao nam je šokirani stariji Zagrepčanin.