Radovi u punom jeku: Danas se za promet zatvaraju još dvije zagrebačke ulice, evo detalja

Zbog sanacije i uređenja kolnika, Mlinarska cesta, na dijelu od Jurjevske do Ulice Antuna Vrančića, danas od 9 sati do četvrtka 10. listopada do 4 sata, bit će zatvorena za sav promet. Zagrebačke ceste danas će, naime, započeti s uklanjanjem asfalta na Mlinarskoj cesti te s asfaltiranjem, a obilazni pravac za vrijeme radova bit će:

Jurjevska – Tuškanac – V. Nazora – Britanski trg – Ilica – Krajiška/Kačićeva – Prilaz G. Deželića – Trg Republike Hrvatske (istočni dio) – Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića – J. Žerjavića – B. Trenka – P. Hatza – Draškovićeva – I. Đorđića – T. Smičiklasa – Trg D. Iblera – Vlaška – Šoštarićeva – Ribnjak – Medveščak – A. Vrančića

Mlinarska – Medveščak – Ribnjak – J. Branjuga – Palmotićeva – Boškovićeva – A. Hebranga – Gundulićeva – Ilica – Mesnička – Matoševa – Habdelićeva – Opatička – Jurjevska

Za sav promet danas od 9 do 11 sati bit će zatvorena i Kačićeva ulica, na dijelu od Ilice do Prilaza Gjure Deželića i to zbog smještaja građevinske mehanizacije. Za to vrijeme obilazni pravac bit će:

Ilica – Krajiška – Prilaz Gjure Deželića

Iz Grada mole sugrađane da u oba slučaja, obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju.