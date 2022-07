Proveli smo dan s 'jarunskim baywatchem': Otkrili su nam što nikako ne smijete raditi

Laka lova, easy money. Tako dečki iz Spasilačke službe, one jarunske, u šali zovu ljetne dane bez žege, kada se temperatura spusti na dvadeset i nešto stupnjeva, a hladni povjetarac zapuše oko Malog jezera. Tih su dana u zagrebačkom moru kupači rijetkost, bude ih dvadesetak dnevno pa se na svom spasilačkom pultu čak pomalo dosađuju, tako da su se obradovali posjeti i ćakuli s reporterima Večernjaka.

Voda izvrsne kvalitete

A iz godine u godinu na jarunskim je plažama sve manje ljudi, otkriva nam šef zagrebačke spasilačke službe Borna Hrestak. Ovaj bivši veslač na jarunskim obalama spašava živote već dvadesetak godina i taj trend jako dobro primjećuje.

– Na Jarunu radim od 2003. i ranije bi već u lipnju sve bilo puno. Sezonu kupanja otvaramo svake godine 1. lipnja i ove godine nije bilo gotovo nikog. Kupače je u zadnje dvije godine potjerala korona, a krivi ste malo i vi mediji. Otkako su se pojavile lažne vijesti da je voda na Jarunu loša, mnogi su prestali dolaziti – otvoren je Hrestak. Vodi nas potom do infopulta u blizini spasilačke kućice gdje se redovno objavljuju rezultati mjerenja kakvoće jarunske vode. Otprilike svaka dva tjedna Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" objavi rezultate mjerenja, a voda je ove godine sve vrijeme izvrsne kvalitete na svih pet jarunskih plaža, odnosno na Velikom i Malom jezeru, Otoku veslača te otocima Trešnjevka i Univerzijada. Osim manjka kupača, Borna primjećuje i da je svake godine vodostaj sve niži.

– Isti problem muči i Bundek. Pogledajte one ploče, prijašnjih su godina bile pod vodom, sada su dva metra na obali. Zasad objašnjenja za to nema, ali neki misle da je to zato što su Slovenci podigli brane na Savi pa nam dotječe manje vode no prije. Iz godine u godinu na jarunskoj je obali i sve manje spasioca, dodaje. Inače, godišnje imaju po pet tečajeva za osposobljavanje spasioca, a ove su godine zbog slabog interesa održali samo tri.

– To nije problem samo Zagreba već i čitave zemlje. Spasioca nedostaje i u Splitu, Zadru, Šibeniku. Reklame su išle na radiju, televiziji i mrežama, no današnji klinci kao da nisu zainteresirani za ovaj posao – govori. Na posljednjem tečaju, provedenom prošli tjedan, bilo je dvadesetak kandidata, a prošlo je njih 12. Mladi spasioci uglavnom dolaze iz vodenih sportova, a uz vrsne plivačke sposobnosti, najvažnije je poznavanje prve pomoći.

– Ključno je da znamo pravilno reanimirati unesrećenog – kazuje Borna, novopečeni spasilački pitomac. Dvadesetak mu je godina, štafetni je hrvatski rekorder u plivanju stilom delfin. Ljeto namjerava provesti kao spasila na Jarunu, a na jesen upisuje studij psihologije ne američkom sveučilištu u Quincyju, gradiću u državi Illinois u blizini Chicaga. Iz Sesvetskog je Kraljevca, a ondje sudjeluje u radu lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Ovo mu je drugi dan na poslu, a da se javi za spasioca, nagovorili su ga njegovi prijatelji iz plivačkog kluba.

– Rekli su mi da je to najbolji posao – sramežljivo kaže Borna. Mladu snagu Spasilačke službe mentorira iskusni bivši hrvač Bojan Marečić koji na Jarunu također spašava svako ljeto. Rade u timovima od dva spasioca, a s njima je u ekipi nerijetko i jedan liječnik. Trenutačno je na čitavom jezeru desetak spasilaca.

Nagle promjene dubine

– Tko je od vas u ekipi Mitch Buchannon? – zafrkavamo ih referirajući se na ulogu Davida Hasselhoffa u nezaboravnoj trash seriji 90-ih "Spasilačka služba".

– Svi smo Mitch i svi nas stalno tako zovu – smiju se jarunski spasioci uglas. Ovo je ljeto, kažu, zasad mirno i bez puno intervencija. U prosjeku se u Jarunu utopi jedan čovjek godišnje, a najveći rizik za takvo što imaju oni koji odluče Jarunom zaplivati u alkoholiziranom stanju, oni s kroničnim bolestima te mala djeca koju roditelji ostave na plaži i odu u kafić.

– Na Jarunu česte su nagle promjene dubine čega mnogi nisu svjesni pa propadnu i uspaniče se. Problem su i oni koji popiju u kafićima pa se oklade s društvom da mogu doplivati do otoka. Po njih često moramo čamcem – govore dečki dok promatraju rijetke kupače dalekozorom. Kada nekom spase život, od toga, kažu, nema boljeg osjećaja. A za one koji vole plivati u Jarunu imaju nekoliko savjeta:

– Ne konzumirajte alkohol prije kupanja, a nemojte ni plivati punog želuca. Nakon "prženja" na suncu, prvo odite pod tuš, a tek onda u vodu. Roditelji, budite uz svoju djecu, a ne u kafiću, nismo dadilje. I obavezno: kupajte se tamo gdje ima spasilaca!