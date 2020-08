Projekcije na Tuškancu pravi su hit, no mnogi se raduju i povratku multipleksa

Projekcije su im gotovo svake večeri rasprodane, a da bi došli do ulaznice, gledatelji bi u red trebali stati dobrih 45 minuta prije filma. Ljetna pozornica Tuškanac svake je godine od lipnja do rujna omiljeno mjesto za večernji provod uz dobar film i kokice, no ove su godine, ističe koordinator programa Davor Bastić, apsolutno rasturili.

Najviše vole "Mamma Miju"

- Na početku je bilo potrebno malo privikavanja, da ljudi prebrode strah od javnog okupljanja, no ubrzo je zaista krenulo. Ljudi nam stalno govore kako im je ovdje ugodnije nego u standardnim kinima i neprestano nas pitaju hoćemo li ove godine možda produljiti program – kaže Bastić.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell Redovi ispred Ljetne pozornice Tuškanac svake su godine ogromni, no ove godine za ulazniu bi trebalo doći i 45 minuta ranije

Friški zrak, "pet-friendly" atmosfera, zanimljiv odabir naslova i ugodan ambijent u prirodi razlozi su zašto već godinama zagrebački filmoljupci hrle u kino na Dubravkinu putu, no ove sezone imaju razlog više. Zbog epidemije koronavirusa multipleksi su zatvoreni od ožujka, mala kina poput Tuškanca, Kinoteke i Metropolisa radila su do početka kolovoza, ali su sad na pauzi, pa filmofili trenutačno mogu uživati samo u projekcijama na Ljetnoj pozornici. I to do kraja kolovoza, iako se, ističe Bastić, razmatra da se program produlji i kroz rujan bude li vrijeme to dopuštalo.

- Počeo sam dolaziti na Tuškanac jer volim obred odlaska u kino i pokazalo se kao pun pogodak. No, radujem se i ponovnom otvaranju Cinestara jer sam veliki obožavatelj multipleksa – kaže Marko Perković koji je s prijateljima čekao da počne film "Gospoda", akcijski triler u kojemu glume Matthew McConaughey i Collin Farell. Jedan je to od filmova koji se rado gleda, napominje Bastić, a popularni su i južnokorejski "Parazit" koji je lani dobio Oscara te posljednji uradak Quentina Tarantina, "Bilo jednom u Hollywoodu". Najgledaniji je film ipak nastavak mjuzikla "Mamma Mia" s Meryl Streep i Cher u glavnim ulogama.

- To nam je apsolutni hit, film dolaze gledati cijele obitelji i ulaznice za njega obično planu dok si rekao keks – ističe Bastić.

Dobar program razlog je zašto majka i sin Petra i Maks Pošlek rado odabiru Tuškanac, a zbog opuštene atmosfere to je također omiljeno mjesto para Lucije Ban i Marka Kartalije. Iva Mertić ističe i kako je prednost to što onamo bez problema može dovesti svog psa, a koordinator programa Bastić napominje kako se gledateljima također sviđa što je riječ o kinu na otvorenom pa je opasnost od zaraze koronom mnogo manja.

Foto: Luka Stanzl Iva Mertić na Tuškanac voli ići jer može dovesti svog psa

- Usto pazimo da se pridržavamo svih epidemioloških mjera. Obavezan je razmak od tri mjesta između grupa gledatelja, na ulazu mjerimo temperaturu, a svi pri kupovini ulaznice moraju dati osobne podatke – ističe Bastić.

Drive-in i Metropolis

U doba koronakrize filmovi su se mogli gledati i u Kinoteci, koja se ponovno otvorila sredinom svibnja, no svoju je opremu početkom lipnja preselila na Ljetnu pozornicu, s obzirom na to da s oba kina upravlja Centar za kulturu i film "August Cesarec".

- I u Kinoteci smo bilježili mnogo veći broj gledatelja i redovno bismo rasprodali dvoranu – ističe Bastić.

Projekcije su se održavale i u kinu Metropolis u Muzeju suvremene umjetnosti, gdje su se mogli gledati filmovi poput argentinskog krimića "Pljačka stoljeća" i iranske drame "Yalda, noć oprosta", a u ponedjeljak nastavljaju s programom u kojemu su španjolski vestern "Najveći dar", argentinska komedija "Pljačka stoljeća" te poljski krimić "Corpus Christi". Otvoreno je bilo i kino Tuškanac, u kojemu su se prikazivali filmovi iz repertoara odabranih redatelja poput Ingmara Bergmana i Theodora Dreyera, a od početka kolovoza na jednomjesečnoj je ljetnoj pauzi. Organizirala su se i drive-in kina u kojima su gledatelji u ljetnim blockbusterima uživali iz svojih limenih ljubimaca, a i na manifestacijama poput Art parka i Bookse u parku često su se priređivale filmske projekcije na otvorenom.

Sljedeći četvrtak, pak, s programom ponovno počinje Cinestar. U skladu s "novim normalnim" broj gledatelja u dvorani bit će limitiran, a online sustav za kupovinu ulaznica automatski će blokirati sjedala između grupa. Novo je i to da će se preko interneta zajedno s ulaznicama moći kupiti i grickalice. Prvoga su tjedna na repertoaru psihološki triler "Bijesan" s oskarovcem Russellom Croweom u glavnoj ulozi, romantična glazbena priča "Još uvijek vjerujem" te napeti horor "Brahms: Dječak II". Klinci će, pak, moći uživati u sinkroniziranim animiranim filmovima "Naprijed" i "Kapetan Sabljozubi i magični dijamant".