Naši glumci na 26. Sarajevo Film Festivalu: Jednom dopala i glavna uloga

U Open Air programu 26. Sarajevo Film Festivala (14. do 21. kolovoza) publika će moći pogledati filmove na festivalskoj platformi ondemand.sff.ba, među kojima su izuzetno kvalitetna ostvarenja regionalne i nezavisne američke produkcije. U programu su čak tri svjetske premijere: 'PROVINCIJALNI WISCONSIN' američkog reditelja Nielsa Muellera, 'SJETIT ĆEŠ ME SE' Kanađanina Erica Tessiera i 'KONCENTRIŠI SE, BABA' bosanskohercegovačkog reditelja Pjera Žalice, u kojem igraju naše glumice Alma Prica i Jadranka Đokić, a čijom će svjetskom premijerom 14. kolovoza biti otvoreno 26. izdanje Sarajevo Film Festivala. U programu je i nagrađivani film Srdana Golubovića 'OTAC', u kojemu naš glumac Goran Bogdan igra glavnu ulogu. Osim te, glavnu ulogu Bogdan igra i u TV seriji 'Močvara'. Filmovi će biti dostupni na platformi ondemand.sff.ba sedam dana nakon prvog prikazivanja.

14.8.2020. / 15.8.2020.

KONCENTRIŠI SE, BABA / FOCUS, GRANDMA

Svjetska premijera

Bosna i Hercegovina, Turska, 2020, 92 min.

Režija: Pjer Žalica

U travnju 1992. godine, brojna se obitelj, razbacana po cijeloj Jugoslaviji, okuplja u Sarajevu oko odra stare majke. Baba nije dobro, ali se prognoza obiteljskog ljekara da je njena smrt pitanje minuta, pretvara u sate, pa onda dane. Počinju spletke, prevare i trvenja oko nasljedstva koje će ostati iza starice, a naročito oko velike obiteljske kuće u Sarajevu. Baba i posljednim uzdasima svojski sudjeluje u tome, a možda je upravo to i održava u životu. Intrige i spletkarenje na štetu jedne od sestara ovoj obitelji su važnije od jasnih, zastrašujućih znakova nadolazeće kataklizme. Kada je, na koncu, prevara otkrivena, već je kasno.

Foto: Sarajevo Film Festival

16.8.2020.

OTAC / FATHER

Srbija, Njemačka, Francuska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, 2020, 120 min.

Režija: Srdan Golubović

OTAC je priča o čovjeku kojem oduzimaju djecu zbog njegovog siromaštva. To je priča o gubitniku, otpadniku i poniženom čovjeku koji – kroz svoje putovanje pješke od sela na jugu Srbije do prijestolnice, s jednog kraja zemlje na drugi, iz protesta, dostojanstva i želje da se dokaže sebi i drugima, iz očaja – postaje heroj.

Foto: Maja Medić

NAGRADE:

Berlinski međunarodni filmski festival: Nagrada ekumenskog žirija, Nagrada publike

Međunarodni filmski festival FEST: Najbolji glumac (Goran Bogdan), Nagrada žirija FEDORA, Stella Artois Most wanted movie award

17.8.2020.

PROVINCIJALNI WISCONSIN / SMALL TOWN WISCONSIN

Svjetska premijera

Sjedinjene Američke Države. 2020, 106 min.

Režija: Niels Mueller

Wayne Stobierski, uvijek spreman za dobar provod i šalu, najzabavniji je stanovnik Rhinelandera u Wisconsinu (7798 stanovnika). Ako sumnjate, slobodno pitajte njegovog najdražeg partnera u provodu Tylera koji sa njim prolazi kroz sve i uživa u svakom trenutku. Međutim, postoji jedan problem. Naime, Tyler je Waynov devetogodišnji sin. Kada Wayne dobije bolnu vijest da je izgubio zajedničko skrbništvo nad dječakom, kao i da će njegov voljeni prijatelj uskoro odseliti daleko od njega, planira poseban vikend za svoga sina po kojem će ga dječak upamtiti. Plan je da otputuju u veliki grad o kojem su oduvijek sanjali – Milwaukee, Wisconsin (592 025 stanovnika).

Foto: Sarajevo Film Festival

18.8.2020.

SJETIT ĆEŠ ME SE / YOU WILL REMEMBER ME

Svjetska premijera

Kanada, 2020, 108 min.

Režija: Eric Tessier

Edouard, javna ličnost i umirovljeni učitelj povijesti, polako gubi pamćenje. Naviknut na govor u javnosti, iznenada je prisiljen razgovarati što je manje moguće, iako misli da ima još puno toga za reći. Osim toga, budući da nema nikoga ko bi se mogao brinuti o njemu, on je predan u skrb mladog, ali pomalo buntovnog i izgubljenog Bérénicea. Njihov susret natjerat će Edouarda da se prisjeti poglavlja iz svog života koje je svjesno potisnuo u zaborav, a Bérénice da pronađe smisao u svome životu.

Foto: Sarajevo Film Festival