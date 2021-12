Problemi na Gračanima: Na liniji 15 voze dva stara 'Čeha', a kvare se barem jednom tjedno

Radni je dan, pola osam ujutro. Hrpica školaraca i ljudi na putu za posao već dvadeset minuta stoji na tramvajskoj stanici u Gračanskom Dolju i može se primijetiti da su svi pomalo nervozni jer je tramvaj trebao stići prije 15 minuta, a od njega još ni traga. Nešto kasnije na internetu se pojavljuje informacija da tramvaj neće ni stići jer je vozilo u kvaru, a putnici se, ljutiti i razočarani, okreću prema najbližoj autobusnoj stanici linije 233. Oni koji imaju nešto više vremena, pješice kreću u polusatnu "šetnju" uz prugu prema okretištu na Mihaljevcu.

Prosjek pet puta u mjesecu

– To se gotovo svaki dan ponavlja, a posljednji put tramvaja nije bilo sat i pol. A to se događa jer su vozila koja prometuju našom linijom 15 stara i stalno se kvare. Ljudi kasne na posao, đaci u školu, a mi koji ovdje živimo nikad ne znamo sigurno hoće li nam prijevoz stići – žali nam se Dubravka Štrković, stanovnica Gračana.Linijom 15, koja još od 1958. godine prometuje od okretišta na Mihaljevcu do donje stanice sljemenske žičare u Gračanima, voze stari "Česi", i to njih dva. Unatoč 24 milijuna kuna vrijednoj rekonstrukciji pruge koja je dovršena 2017., tramvaji se usto u vožnji i dalje ljuljaju, vrata se ponekad otvore sama, a vibracije i buka koju proizvode smetaju stanovnicima koji žive uz samu prugu.– A pruga nema građevinsku dozvolu jer još nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi s vlasnicima parcela kojima prolazi. Da ne spominjem da ni rasvjeta ne radi kako treba, da je sve oko pruge obraslo i zapušteno, da su oborinski kanali puni raslinja. Ali to je manji problem od neprestanih kvarova na tramvajima – govori Dubravka Štrković.

Stanovnicima je odavno obećano i da će ih do njihovih domova s Mihaljevca voziti moderni niskopodni tramvaji, no model TMK 2200 na trasi petnaestice bio je samo jednom, i to u kolovozu 2017., kad se u njemu u povodu puštanja obnovljene pruge u promet provozao gradonačelnik Milan Bandić.

Nije baš da su svaki dan tramvaji na liniji 15 u kvaru, odgovaraju nam pak u ZET-u, ali kažu da su u ovoj godini vozila s trase morali povlačiti u prosjeku pet puta mjesečno. Ili, u prijevodu, nešto više od jednom tjedno. No, ističu, tramvaji na toj liniji prometuju i do 20 sati, a i trasa je tehnički zahtjevna.

– Tramvajska linija 15 je tzv. brdska linija i na njoj uglavnom voze iskusne vozačice i vozači. Najčešće do poteškoća dolazi u jesenskom i zimskom razdoblju zbog vremenskih uvjeta koji nepovoljno utječu na sam tijek vožnje. Jer vožnja vlažnim ili lišćem prekrivenim tračnicama znatno je otežana te je nužan dodatan oprez vozača. Upravo zbog toga reagira se na svaku dojavu vozača iz preventivno-sigurnosnih razloga – pojašnjavaju u ZET-u. Kvarovi koji se prijavljuju su različiti, od neispravnog poništavača karata do problema s rasvjetom.

– Izdvajamo kvarove sustava za nadzor prijevoza, kvar vrata, brisača, vozačkog stolca ili pojedinih segmenata pogonskog ili kočionog sustava. Nakon dojave i detekcije kvara, ako ga nije moguće otkloniti na licu mjesta, vozilo se upućuje u spremište na zamjenu. Odmah po dolasku u spremište, vozač preuzima drugi tramvaj i njime se ponovno uključuje na liniju – kažu u ZET-u.

Stanica će osigurati struju

Kad će konačno, pitamo također, tom linijom voziti niskopodni tramvaji kao što je to obećano još 2017. godine, a odgovaraju nam da se treba strpjeti dok donja postaja sljemenske žičare ne dobije uporabnu dozvolu. U sklopu nje, naime, nalazi se ispravljačka stanica koja bi trebala osigurati električnu energiju potrebnu za novi model tramvaja.

– Nakon ishođenja uporabne dozvole bit će s tehničke strane moguće redovno prometovanje niskopodnih tramvaja na dionici Mihaljevac – Dolje – odgovara glasnogovornik Domagoj Zeba.

Pitali smo usto i što je s rekonstrukcijom okretišta Mihaljevac, koju stanovnici čekaju već godinama, a natječaj je u posljednjih godinu i pol dana raspisivan tri puta. Otvaranje ponuda pristiglih na posljednji, 14,5 milijuna kuna vrijedan natječaj bilo je sredinom rujna, no do danas nije odabran izvođač. No u ZET-u nam na to nisu odgovorili, već su naš upit proslijedili Gradu. Ni od njih zasad nismo dobili traženu informaciju.