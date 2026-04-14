NIJE MU PRVI PUT

Prekršaje koje je 49-godišnjak kod Sesveta napravio nije lako ni pobrojati: Policija predložila kaznu veću od 5500 eura

stop policija
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.04.2026.
u 10:40

Uhićen je te uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud.

Upravljao je neregistriranim vozilom, bio pod utjecajem alkohola od 1,74 promila, vozio unatoč izrečenoj zabrani upravljanja motornim vozilima B kategorije i to bez korištenja sigurnosnog pojasa, niz je to prekršaja koje je, zaustavivši 49-godišnjaka na području Sesveta u nedjelju oko 14.30, utvrdila zagrebačka policija. 

Uhićen je te uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud. Optužnim prijedlogom zagrebačka je policija predložila da ga se proglasi krivim, kazni novčanom kaznom od 5.520 eura te mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Sud je vozača proglasio krivim, kaznio ga novčanom kaznom u iznosu od 3.820 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od deset mjeseci.
Sesvete prometni prekršaji Zagreb PUZ

