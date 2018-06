Preko Save i noću kao danju – lampice dobiva i Jadranski most

Na kraju je svakog tunela, a bit će i na svakom mostu. Nakon željezničkog, a onda i Savskog, plan za osvjetljenje dobio je i Jadranski most, na koji će, baš kao i na dva susjedna mosta, biti postavljena nova javna i dekorativna rasvjeta.

Hendrix osvaja New York

Projekt je opet radio Puljanin Dean Skira, poznat, između ostalog, po svjetlećim dizalicama u Uljaniku, osvjetljavanju Postojnske jame, ali i Bospora, odnosno međukontinentalnog podvodnog tunela koji povezuje Aziju i Europu, a realiziranje njegove zamisli za most koji povezuje Selsku i remetinečki rotor koštat će 11 milijuna kuna.

– Postojeću javnu rasvjetu sa svjetiljkama na čeličnim stupovima potrebno je modernizirati tako da se postojeće energetski neučinkovite svjetiljke zamijene novim LED svjetiljkama na novim pripadajućim nosačima – stoji u dokumentaciji natječaja kojim Grad traži tvrtku koja će Skirine zamisli provesti u djelo. Objašnjava se, također, da će dekorativna rasvjeta biti postavljena na stupove javne rasvjete, ali i na samu konstrukciju mosta te će ona biti temperature 4000 kelvina, koja se najčešće opisuje kao “boja snijega”. Upravo u sklopu dekorativne rasvjete predviđen je i svojevrsni upravljački sustav.

“Unaprijed programirani ‘kontroler’ svakodnevno omogućava, prema astronomskom satu, koji očitava zalazak i izlazak sunca tijekom cijele godine za programiranu geografsku poziciju, uključenje dekorativne rasvjete u sumrak i isključenje nakon svitanja. Moguće je podesiti isključenje rasvjete u određeni sat i određenog datuma”, definirano je u projektu, u kojem stoji i da će intervali uključenja dekorativne rasvjete biti definirani “zasebno, prema uputama Grada”.

Sustav upravljanja, objašnjava se nadalje, omogućuje kreiranje dinamičkih scena rasvjete i izmjenu boja stupova, iz čega se daje naslutiti da bi Jadranski most mogao rasvjetom nalikovati na željeznički, odnosno popularno zvan Hendrixov most, za koji je Skira ovaj mjesec osvojio u New Yorku nagradu IES Special Citation. A taman kad bi je trebao svečano preuzeti, početkom kolovoza, ne bude li žalbi, trebala bi se već znati tvrtka koja će raditi i na Savskom mostu, za koji je natječaj raspisan početkom lipnja, ali i na Jadranskom.

Treba im obnova

Podsjetimo, Savski most, onaj pješački koji spaja okretište s Kajzericom, također će biti osvijetljen prema projektu Puljanina, i to za tri i pol milijuna kuna, a radovi na njemu, kao i na njemu susjednom mostu kojim prometuju automobili trebali bi biti gotovi na jesen. Pri predstavljanju dekorativne rasvjete na Hendrixovu mostu prije nešto više od godinu dana, gradonačelnik Milan Bandić najavio je rasvjetu na svih osam gradskih mostova. Na ostale će se ipak morati još pričekati jer se za većinu njih trenutačno radi dokumentacija za obnovu budući da su u lošem stanju.