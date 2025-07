Kako su glazbeni spektakl na Hipodromu preživjeli njegovi 'stanari'? Dialiti je bilo kul, Whitley nije uživao

Osim više od pola milijuna ljudi, dio publike na koncertu Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu činilo je i šezdesetak konja koji ondje stanuju. Glazbeni su spektakl, dakako, slušali iz svojih staja, a dok su Novim Zagrebom i okolicom odjekivali stihovi pjesme "Ako ne znaš što je bilo" i drugih hitova, neki su od konja ležerno žvakali sijeno i repovima tjerali muhe, no nekima je to iskustvo bilo manje ugodno.

Tu i tamo bi trznula uhom

– Whitley to nije baš dobro podnio. Mahao je glavom, bio je nervozan. Nije mu toliko smetala buka, ali pirotehnika na početku koncerta ga je prepala – govori nam Sangeetha Mariska Römer, vlasnica 22-godišnjeg konja s kojim se natječe u dresurnom jahanju. On je već starije grlo, objašnjava, pa neke stvari slabije tolerira, a tako je bio nervozan i u tjednima najintenzivnije pripreme za spektakl. – Za vrijeme građevinskih radova bilo je puno prašine u zraku, to mu je dosta smetalo. Sad je, naravno, puno bolje – kaže nam jahačica sa Šri Lanke koja posljednjih godina živi u Hrvatskoj.

A dok je Whitley nervozno cupkao u svojoj štali, Dialita je mirno jela svoje sijeno, mazila se s vlasnicom Majom Marić i slušala glazbu. Tu i tamo uši bi joj se trznule, ali Thompsonov spektakl podnijela je dobro. – Didi ima osam godina, mentalno je još djevojčica, njoj ništa ne smeta. Natjecateljski je konj pa se navikla na raznu buku, naučila je ignorirati sve oko sebe. Bila sam s njom čitavo vrijeme, družile smo se, sve je bilo super, nije ni trepnula. Buka je bila kao na nekom konjičkom turniru. Znam da su neki konji bili nervozni, ali ona je bila skroz "chill". Problema nije bilo ni tijekom priprema. Nismo imale neki poseban režim, trening je bio uobičajen, sve je prošlo bez stresa – kaže Maja Marić, koja je i državna prvakinja u preponskom jahanju.

Potvrđuje nam to i Marko Ulaga, predsjednik Konjičkog društva Zagreb. – Konji s Hipodroma koncert su podnijeli dobro. Moj je Beautiful Bob bio super, a to mu je bio i prvi ovakav događaj. I on i njegov brat Otto dobro su se snašli, nije bilo nikakvih problema. To su urbani konji i lako se naviknu na različite podražaje – govori.

Trenutačno na Hipodromu boravi oko stotinu grla, a pitanje njihova zbrinjavanja bilo je jedno od ključnih tijekom organizacije koncerta. Da će se za njih besplatno pobrinuti na svom posjedu, ponudili su vlasnici Etno farme Mirnovec nedaleko od Samobora, ali tek je nekolicina vlasnika konja to prihvatila. – Whitley teško podnosi transport, tako da ga nismo mogli preseliti na privremeno čuvanje. Osim toga, znam da će ovdje dobiti svoju hranu tri puta dnevno i da mu mogu biti blizu – objašnjava Sangeetha Mariska Römer zašto je njezin ljubimac morao ostati na Hipodromu. Troje ili četvero konja otišlo je na privremeno čuvanje u Mirnovec, neki su prebačeni na druge lokacije, njih desetak vlasnici su još prije odveli sa sobom na godišnji odmor, a ostatak je zbrinut u tamošnjim stajama. S njima je na dan koncerta cijelo vrijeme bio dežurni veterinar kako bi mogao reagirati u slučaju da nekoj životinji zatreba pomoć.

– Već u četiri poslijepodne bio je na Hipodromu, a prije toga u ambulanti. Nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom, sve je prošlo dobro. Konji obično ne reagiraju toliko na buku, možda na prvi nagli "udar" glazbe ili pirotehnike, ali brzo se priviknu na situaciju. Svaki vlasnik koji je to htio mogao je biti sa svojim konjem, mnogi od njih tako su i učinili. Zvučnici su bili okrenuti od štala pa se glazba nije tako jako čula – ističe Denis Gugić, novoizabrani voditelj Hipodroma.

Prilika i za unapređenje terena

Prije i poslije koncerta Hipodrom je posjetila i Veterinarska inspekcija. – Pogledali su konje, zaključili su da su svi dobro i da nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom. Pohvaljujem organizatore koji su se pridržavali svog reda i ponudili zbrinuti konje ako to bude potrebno. Svjesni su i činjenice da su zbog koncerta pomaknuti neki važni konjički termini pa nas je jedan od organizatora pitao što bismo htjeli da nam učine u znak zahvale. Predložio sam da nam pomognu u instalaciji sustava navodnjavanja galopske i pješčane staze jer nam je to potrebno, a oni su rekli da će pokušati komunicirati sa svim nadležnim institucijama da se to i ostvari – napominje Gugić.

Neki su se konji u danima nakon koncerta vratili na Hipodrom pa sad kao i drugi tamošnji stanari uživaju u ležernim šetnjama po travnatom terenu. Rastavljanje pozornice, skela i ostalih dijelova infrastrukture još je u tijeku, a radovi bi trebali potrajati sljedećih nekoliko dana. Zbog priprema za koncert galopska je staza posve demontirana, a teren sravnjen, pa je, pojašnjava Gugić, ugovorna dužnost organizatora cijelo područje vratiti u prvobitno stanje. – No imam i ideje kako se ta situacija može iskoristiti da se prostor Hipodroma dodatno unaprijedi. Ograde se moraju vratiti na svoje mjesto, staza se mora ponovno sagraditi, ali možda se to sad može bolje i kvalitetnije postaviti – zaključuje.