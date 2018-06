Tehnički muzej grijat će se iz šest bušotina dubokih sto metara

Šest bušotina na dubini od stotinjak metara i – evo grijanja! Geotermalnu dizalicu topline predstavio je jučer Tehnički muzej u čijoj izložbenoj dvorani posjetitelji ljeti više neće s čela morati brisati znoj, a zimi će bez problema, kad gledaju izloške, moći skinuti zimske jakne.

Nije zgrada za muzej

Uređaj, koji je izrađen u sklopu EU projekta “Cheap – jeftini geotermalni sustavi toplinskih pumpi”, služi i kao svojevrsna klima, a da je čitav sustav ipak puno složeniji od samog bušenja rupa, pojasnila je ravnateljica Tehničkog muzeja Nikola Tesla Markita Franulić.

– Kad nam je rečeno da će geotermalna dizalica biti postavljena kod nas, krenuli smo razmišljati kamo i na koji ćemo je način postaviti. Trebao nam je određeni prostor jer ona ga i zauzima, pa smo se odlučili na dvorište – rekla je ravnateljica Markita Franulić, pa dodala kako će dizalica sad biti i svojevrsni eksponat u muzeju, a ne samo sustav grijanja i hlađenja. Vodiči u muzeju uključit će je u ture kad posjetiteljima budu objašnjavali o obnovljivim izvorima energije, pa će tehnička soba u dvorištu muzeja biti njegov standardni dio. Grijanje i hlađenje izložbene dvorane, istaknula je Franulić, neće, međutim, dobro doći samo posjetiteljima i djelatnicima Tehničkog muzeja.

– Često imamo izloške koji zahtijevaju određenu temperaturu i vlagu zraka, a sad ćemo to moći i regulirati – kazala je Markita Franulić. Objašnjenje za to zašto muzej nije imao grijanje vrlo je jednostavno. Zgrada u kojoj se nalazi nije inicijalno bila namijenjena njemu, već su to objekti koji su 1948. napravljeni za potrebe Zagrebačkog velesajma. Građeni su od drvenog materijala i s puno staklenih elemenata upravo zato što su trebali biti privremene namjene, a u to vrijeme sajmovi su se održavali uglavnom u proljeće i jesen, pa nitko na ljetne i zimske mjesece u objektima nije ni pomišljao.

Može i u kuće

Geotermalna dizalica, koja će sad grijati i hladiti Tehnički jedna je od tek šest u Europi koje će se postaviti u sklopu EU “Cheap” projekta, a kako je istaknula zamjenica gradonačelnika Olivera Majić, ustanove koje ih trenutačno imaju u Zagrebu, osim Tehničkog muzeja, jesu Osnovna škola Kajzerica te Fakultet strojarstva i brodogradnje. Ovu od muzeja, Grad je, istaknula je, sufinancirao sa 170 tisuća kuna.

– I inače subvencioniramo sustave koji koriste obnovljive izvore energije i dosad smo to učinili za više od njih tristo. Dizalica toplina u gradu ima sveukupno 22 jer su ih ugradili i određeni gospodarski objekti – objasnila je Majić, pa dodala kako se u Zagrebu geotermalni izvori koriste od Univerzijade, a kao primjer navela Mladost, sportski kompleks koji se grije upravo geotermalnom vodom. Tehnički muzej, s druge strane, ispod temelja nema izvor takve vode, već geotermalna dizalica topline zapravo radi na način da koristi toplinu iz površinskog sloja zemlje nastalu sunčevim zračenjem, a ne onu iz njezine same unutrašnjosti. “Popularnija” vrsta grijanja ove su dizalice postale unatrag nekoliko godina, a ona, postavlja li se u privatnim kućama, , ovisno o prostoru, stoji minimalno tridesetak tisuća kuna.