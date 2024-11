Pridružite se hodočašću i obiđite Vinodol, Korčulu, Blato... omiljene gostionice Tina Ujevića

Teslina i Masarykova ulica u na dva će dana promijeniti naziv ulicu u Ulicu Tina Ujevića. Upravo će one biti ruta urbanog hodočašća Tinovim ulicama od gostionice do gostionice, a kojim će se u ponedjeljak i utorak obilježiti 15. izdanje festivala Zagreb, grad poezije. – Festival oživljava i spaja Ujevićeve ulice i gostionice, Teslinu i Masarykovu u kojoj se nalaze ili su se nalazili Vinodol, Pula (preimenovana), Korčula, Vis (zatvoren), Dingač (zatvoren), Kazališna kavana (obnovljena) i Blato (preimenovano). Program smo zamislili kao urbano hodočašće Tinovim ulicama od gostionice do gostionice. Svaka živa gostionica domaćin je kratkog scenskog događanja koje kreiraju poznate umjetnice i umjetnici kao posvete Ujeviću, njegovim suvremenicima i njegovu vremenu – kažu iz Teatra poezije koji organizira festival.

Nakon obilaska mjesta Ujevićevih bivših gostionica, program će završiti u Tinovoj gostionici Blato, današnji Tip-Top u kojoj će se u utorak, s početkom u 18 sati, održati tradicionalni program Sjećanje na Tina. Ulice će preimenovati tako što će na današnje ploče, kao i na kućne brojeve živih, preimenovanih i ugašenih gostionica postaviti makete novih uličnih ploča dizajniranih u duhu Ujevićeva vremena, a na mjestu Max Mare preko puta Blata (sada La Riserije), gdje je nekad bio antikvarijat, bit će postavljena ploča Antikvarijat.

– U festivalskim ulančavanjima gradskih gostionica, kavana i sjećanja na pjesničke velikane gradimo posvetu piscima i prostorima koji su oblikovali duh hrvatske kulture. To je ujedno i posveta mitologiji grada koji nestaje. Grad je promijenio lice. Zato je važno sjećanje na Zagrebačku magistralu. Na Tina i njegovo doba. Sjećanje na nevidljivi grad. Našim programima spajamo vremena i umjetnike raznih poetika i umjetničkih disciplina. Nastojimo povezati žive, aktivne gostionice s onim ugašenim i zaboravljenim... Vremena i mode se mijenjaju. Stil se gubi. Kavane žive i preživljavaju kao neka vrsta urbanog otpora i „unikuma senzacije“. Nekada je grad intelektualno živio u kavanama. U njima se skupljala politička i umjetnička opozicija. Kulture se mjere poletom stiha. Koncentracijom na živi jezik poezije. Ovo je prigoda za osvajanje neformalnih mjesta za Riječ. Za probrani govor koji čeka. Za novu kristalnu kocku vedrine – poručuju organizatori.

Program počinje u ponedjeljak u 18 sati "otvaranjem Jadranske magistrale" koje će se održati ispred restorana Vinodol u Teslinoj 17, odnosno Ulici Tina Ujevića 17, a govorit će Goran Matović, Ksenija Prohaska, Sara Renar, Nina Romić, Jelena Galić, Nikša Marinović, Dragan Damjanović. U 19 sati povorka će krenut prema drugoj postaji, gostionici Pula u Teslinoj 14 gdje će nastupiti Antonija Stanišić Šperanda i Iva Visković, dok će u Galeriji Forum u 19:10 govoriti Andrea Grgić, Hrvoje Hribar i Feđa Gavrilović. Treća postaja bit će gostionica Korčula u Teslinoj 10 gdje će posjetitelje dočekati Vesna Tominac Matačić i Nikša Marinović, a nakon čega će se naći ispred gostionice Vis u Masarykovoj 14 gdje će ponovno susresti Ivu Visković, Antoniju Stanišić Šperandu.

Peta postaja prema programu bit će gostionica Dingač u Masarykovoj 13 gdje će govoriti Ksenija Prohaska, Irena Šekez Sestrić, Goran Matović, dok će uzvanike na šestoj postaji, kod gostionice Blato u Gundulićevoj 18, dočekati Ksenija Prohaska, Sara Renar, Antonija Stanišić Šperanda, Nikša Marinović, Iva Visković, Vesna Tominac Matačić, Nina Romić, Jelena Galić, Dimitrije Simović, Irena Šekez Sestrić, Dragan Damjanović, Goran Matović. Posljednja postaja u ponedjeljak će biti Kazališna kavana Kavkaz na Trg Republike Hrvatske 1, odnosno Trgu Tina Ujevića gdje će pak nastupiti Vesna Tominac Matačić, Sara Renar, Antonija Stanišić Šperanda, Ksenija Prohaska, Nikša Marinović, Iva Visković, Nina Romić, Jelena Galić, Dimitrije Simović, Irena Šekez Sestrić, Dragan Damjanović, Goran Matović. Sudjelovanje je besplatno za sve posjetitelje.