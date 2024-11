Potres pogodio Zagreb tijekom noći: 'Probudilo nas je iz sna!'

Slabiji potres magnitude 2.2 po Richteru pogodio je sinoć Zagreb. Do potresa je došlo oko 1.20 sati u noći, i to na dubini od 8 kilometara, a Zagrepčani uglavnom s područja Dubrave i Markuševca osjetili su potres.

- Osjetila se tutnjava, zatresle su se čaše u ormaru - pisali su korisnici na EMSC-u. ''Grunulo je i streslo se! Probudilo nas je iz sna'', dodali su drugi. ''Grunulo je i jako se osjetilo nekih 5 sekundi, iza toga podrhtavanje se osjetilo još nekih 20-ak sekundi'', opisivali su korisnici.

