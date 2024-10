Potres magnitude 4,0 u Albaniji: 'Bilo je jako i dugo je trajalo'

Potres magnitude 4,0 prema Richteru zabilježen je u Albaniji u petak u 19.32 sata. Kako navodi Euromediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar potresa bio je na dubini od 5 kilometara te 56 kilometara udaljen od grada Elbasana.

"Trajalo je nekoliko sekundi", "Osjetila se vibracija", "Bilo je jako i dugo je trajalo", neki su od komentara građana koji su osjetili potres.

