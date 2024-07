Posjetili smo gradilište Jadranskog mosta i doznali kad će se vratiti tramvaj, ali i koji most se sljedeći zatvara

Tramvajem preko Jadranskoga mosta u posljednjih se šest godina nije moglo čak četiri i pol. Rekonstrukcija remetinečkoga rotora trajala je 18 mjeseci, promet je stao i u vrijeme COVID lockdowna, a u kasno ljeto 2022. počeli su radovi na mostu koji se, uz prekide, odvijaju do danas i potrajat će, objavili su ovoga tjedna iz gradske uprave, do kraja godine. I teško da je u protekla četiri desetljeća, otkako je 1985. kompletiran novozagrebački prsten, došlo do toliko duge obustave tramvajskog prometa.

A da tramvaji ponovno počnu onuda prometovati, pričekat ćemo do siječnja 2025., i to bude li se sve odvijalo prema idealnom scenariju, doznajemo u Gradu, ali i na užarenom gradilištu Jadranskoga mosta, gdje se na srpanjskoj žegi radi punom parom. Početkom tjedna polovica posla na sanaciji glavnog dijela objekta je dovršena, istočni dio je sređen, a radnici i strojevi sada su zauzeli zapadnu stranu.

Zamijenit će sve ključne segmente

– Prvi zadatak je uklanjanje dotrajalog asfalta, ali i zaštitne ograde koja ne zadovoljava suvremene propise. Postavit će se nova, koja je sigurnija za pješake u slučaju sudara na mostu. Nakon skidanja asfalta pristupamo kolničkoj ploči i armaturi. Na mostu koji nije ozbiljnije saniran od izgradnje 1980. radimo i s donje strane te ga ojačavamo da je otporniji na moguće potrese, ali i visoke vodostaje zbog sve ekstremnijih vremenskih uvjeta – objašnjava Tomislav Elpeza, tehničkim direktor tvrtke Spegra za područje sjeverne Hrvatske.

Radit će se, dodaje, i u Savi kako bi se obnovili i ojačali stupovi, a po završetku projekta most će biti praktično kao nov jer će svi ključni dijelovi biti zamijenjeni suvremenijima i otpornijima. – Sanacija je drukčija od gradnje jer dosta vremena otpada na uklanjanje postojećeg stanja prije nego uopće možemo pristupiti rekonstrukciji. Usto, jako je puno ručnog posla, potrebna je velika preciznost, no završit ćemo u roku. Radimo i u dnevnoj i u noćnoj smjeni – dodaje Elpeza.

Vozači u međuvremenu prometuju prema novoj privremenoj regulaciji na obnovljenoj istočnoj strani mosta. Promet se odvija po dva sužena traka u svakom smjeru, a ovih se dana ne bilježe preveliki zastoji, ponajviše zahvaljujući tome što su u ljetnom razdoblju ceste metropole tradicionalno praznije. Međutim, tijekom jeseni i zime, kada su najveće gužve, kažu nam na gradilištu, vozači u kolonama znali su se buniti i pitati kad će radovi napokon biti gotovi.

A zašto sve toliko traje? Razloga je više, a jedan je i promet koji se neprestano odvija polovicom mosta na kojoj nisu radovi. Procjena je da bi sanacija bila 20-30 posto brža i povoljnija da se most potpuno zatvori dok se radi. No, druga procjena, ona investitora, odnosno Grada Zagreba, jest da si takvo što ne mogu priuštiti. – Da smo ga zatvorili, bio bi prevelik pritisak na preostala dva, Most slobode i Most mladosti – kazao je ovoga tjedna gradonačelnik Tomislav Tomašević, komentirajući radove koji uzrokuju gužve.

Drugi uzrok toga što obnova traje od 2022. do 2025. je rascjepkanost projekata. Grad, naime, umjesto u jednom radove provodi u tri projekta, što znači i triput više procedura. Prvi je zahvat 2022. trajao šest mjeseci, a tada je saniran južni pristupni vijadukt od rotora do početka mosta. Shvatilo se pritom da je u lošijem stanju nego što se mislilo, no potom je nastala rupa dok se rješavala javna nabava za središnji dio objekta, a ni onda radovi nisu mogli početi jer je Grad paralelno pripremao natječaj za treći projekt, privremenu regulaciju koja bi promet selila s jedne na drugu stranu mosta za vrijeme glavnih zahvata.

A što je sljedeće na redu?

I taj se natječaj oduljio. Finalni radovi tako su počeli 15. ožujka ove godine, a trebali bi završiti u prosincu. Nakon toga će se pak ukloniti privremena regulacija prometa pa bi onda ZET -ove ekipe trebale postaviti i tračnice. – Za radove koji će prethoditi uspostavi tramvajskog prometa Jadranskim mostom, u smislu vraćanja kolosijeka, kabelske i kontaktne mreže, bit će potrebno oko mjesec dana – odgovorili su nam iz gradskog prijevoznika.

A kada početkom sljedeće godine Jadranski zasja u novom ruhu, radovi se sele na Most slobode. Kompletna rekonstrukcija 65 godina starog objekta trajat će dvije godine, a stajat će 17,5 milijuna eura, procjena je s Radićeva trga. U međuvremenu se priprema i projekt sanacije dijela Mosta mladosti.