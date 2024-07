U Gajnicama i Šestinama počinju radovi koji će trajati i po mjesec dana: Pogledajte obilazne pravce i izmjene u autobusnim linijama

Zbog uređenja pothodnika Dubravica raskrižje ulica Dubravica, Huzjanova i Sigetje bit će zatvoreno za promet od sutra pa sve do 15. kolovoza. Obilazni pravci za vrijeme radova bit će: - Dubravica - Karažnik - Medpotoki - Al. Bologne i obratno - Sigetje - Karažnik - Dubravica i obratno. Za vrijeme radova na Huzjanovoj ulici uspostavit će se dvosmjeran promet kako bi se stanarima osigurao pristup do vlastitih objekata.

A autobusna linija 147 (Vrapčanska aleja - Dolec) će za vrijeme navedenih radova prometovati izmijenjenom trasom: • Vrapčanska aleja - redovnom trasom do raskrižja Ulice Karažnik i Ulice Gajnice - (lijevo) Ulica Gajnice - (lijevo) Ulica Kerestinečkih žrtava - Park 101. brigade • Park 101. brigade - redovnom trasom prema Vrapčanskoj aleji. Autobusna stajališta Stare Gajnice, Dolec, Sigetje i Grintavečka neće biti u funkciji. Za vrijeme radova, linija 147 će koristiti stajalište u Ulici Gajnice, ispred OŠ "Dragutina Domjanića". Vremena polazaka sa stajališta Park 101. brigade bit će ista kao i s Doleca.

Zbog radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda ulica Šestinski vijenac na dijelu od ulice Šestinski vrh do kućnog broja 16 bit će privremeno zatvorena za promet od sutra u 9 sati do ponedjeljka 19. kolovoza u 20 sati. Obilazni pravci bit će: - Šestinski vijenac – Šestinska cesta – Lukšić – Bijenik – Sv. Duh – Selska cesta – Prilaz baruna Filipovića – Slovenska – Hanuševa – Ulica Republike Austrije – Trg Vladka Mačeka- Prilaz Gjure Deželića – Medulićeva – Ilica – Britanski trg – Pantovčak - Šestinski vijenac – Šestinska cesta – Mlinovi – Ksaverska cesta – Ulica Antuna Vrančića – Mlinarska cesta – Jurjevska ulica – Tuškanac – Ulica Vladimira Nazora – Pantovčak.

Radovi će uzrokovati i promjene u autobusnim linijama pa će autobusna linija 102 (Britanski trg - Jandrićeva) prometovat razdvojeno, odnosno, linija 102 će prometovati od Britanskog trga do Gornjeg Prekrižja, a linija 102A od Šestina do Jandrićeve. Linija 102 prometovat će redovnom trasom do kružnog toka Ulice Gornje Prekrižje i Ulice Pantovčak. Obostrana autobusna stajališta Šestinski vrh i Šestinski vijenac 48 neće biti u funkciji. Linja 102A: • Šestine - Šestinska cesta - Ulica Mlinovi - Ksaverska cesta - (polukružno) kod Gupčeve zvijezde - Ksaverska cesta - Jandrićeva Autobusi linije 102A će koristiti sva usputna stajališta od Mihaljevca do Gupčeve zvijezde

Zbog izvođenja radova rekonstrukcije plinovoda ulicom Srebrnjak od ponedjeljka u 8 sati do ponedjeljka 19. kolovoza u 20 sati bit će otežan promet. – Za vrijeme radova bit će zauzet dio kolnika dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu. Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje – poručuju iz Grada.