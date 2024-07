Ovdje radovima nema nikad kraja: Od sutra nova regulacija i selidba radova na Jadanskom mostu

Od sutra pa sve do kraja godine promet na Jadranskom mostu odvijat će se isključivo na istočnom kolniku. Naime, zbog sanacije zapadnog kolnika, promet će se odvijati dvosmjerno po istočnom kolniku u dva prometna traka za svaki smjer. – Prilikom radova bit će i nadalje onemogućeno kretanje pješaka i biciklista u zoni radova te će oni biti preusmjereni preko starog Savskog mosta. Prometovanje teretnih vozila Jadranskim mostom za vrijeme radova bit će kao i do sada zabranjeno, kao i izlaz vozila iz smjera Riječke ulice prema Jadranskom mostu – navode iz Grada. A kako da bi se izbjegla dodatna zagušenja predlažu obilazni pravac: Avenija Dubrovnik – Most Slobode, odnosno Most Mladosti.

Podsjećamo, početkom ožujka ove godine započeli su radovi na sanaciji prijelaznih naprava i izvanrednog održavanja mosta. Od tada se promet odvijao dvosmjerno, isključivo po zapadnom kolniku, u dva prometna traka za svaki smjer. Premda je trajanje radova u prvoj fazi predviđeno na šest mjeseci, malo više od pet mjeseci nakon, radovi se sele na drugi kolnički trak. A nastavak je to radova na Jadranskom mostu koji su trajali od ljeta 2022. godine, a onda je nakon hitne sanacije ustanovljeno kako je u puno lošijem stanju nego što se mislilo. Pristupilo se tada početku kompletne sanacije koja je usporila cijeli promet, a tramvajski je i obustavila na više od dvije godine.