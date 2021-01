Popucali zabat zgrade Županijskog suda na Zrinjevcu prijeti urušavanjem na ulicu

Popucali zidovi te zabati koji opasno prijete urušavanjem i ugrožavaju sigurnost djelatnika, ali i prolaznika, svakodnevica su svih onih koji imaju tu (ne)sreću da ulaze u zgradu najvećeg suda u zemlji, onog na zagrebačkom Zrinjevcu. Zgrada zagrebačkoga Županijskog suda ozbiljno je stradala u potresu u ožujku, a dodatno ju je oštetio prosinački. Oštećenja su i golim okom vidljiva pa je tako na više mjesta napukao zabat zgrade prema Amruševoj, a da nije riječ o bezopasnom problemu, svjedoči i to što je ulica ispod njega, na kojoj je inače rezervirano parkiralište za suce Vrhovnog suda, sada ograđena vrpcama.

Tako se pokušava spriječiti da nekome nešto padne na glavu, a problem je tim veći što kroz zgradu suda dnevno prođe barem sto ljudi. Naime, nakon potresa u ožujku građanski i kazneni odjel suda preseljeni su na druge lokacije, no na prvom katu se od početka godine nalazi Visoki kazneni sud. Osim toga, osposobljena je i sindikalna dvorana u kojoj se održavaju suđenja s većim brojem okrivljenika, a i neke sudske referade u prizemlju suda rade sve vrijeme.

Kažu da ne treba strahovati

No iako sud koliko-toliko funkcionira, ljudi koji onamo svakodnevno dolaze ne osjećaju se nimalo sigurno iako ih odgovorni uvjeravaju da nemaju razloga za strah. Jer, kako objašnjavaju u Ministarstvu pravosuđa i uprave, zgradu zagrebačkoga Županijskog suda nakon potresa u ožujku pregledali su statičari, dali su joj žutu naljepnicu, a pregled s preporukom sanacije izradila je tvrtka Bramini d.o.o.

Na žurne radove i sanaciju, uglavnom prizemlja i prvog kata, ističu u Ministarstvu, dosad je utrošeno 1,5 milijuna kuna, a obnova drugog i trećeg kata planirana je za 2021. i trebala bi stajati oko šest milijuna kuna plus PDV.

Premda u Ministarstvu tvrde da prosinački potres nije oštetio dosad sanirane dijelove suda, na nekim mjestima su i golim okom vidljiva napuknuća kojih prije nije bilo. Nadalje, u Ministarstvu priznaju i kako je prosinački potres dodatno oštetio nesanirane prostore na drugom i trećem katu suda, a i da je oštećena fasada u Amruševoj i krov zgrade u Petrinjskoj ulici.

– Zbog nastalih oštećenja fasade u Amruševoj ulici, zbog sigurnosti građana ograđena je pješačka zona. U planu je izrada kompletne projektne dokumentacije za blok zgrada Županijskog i Trgovačkog suda u Zagrebu, odnosno na Zrinjevcu, u Amruševoj i Petrinjskoj, radi protupotresnog ojačanja u skladu s novim Zakonom o obnovi nakon potresa. Planirana vrijednost dokumentacije je 2,7 milijuna kuna plus PDV, a realizacija projekta predviđena je za 2021. Sredstva za sve projekte planiraju se iz Fonda solidarnosti i Fonda za oporavak – poručuju iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Kako stvari trenutačno stoje s obnovom u Zagrebu, moglo bi proći podosta vremena prije nego što se zgrada suda na Zrinjevcu vrati u prijašnje, sigurno stanje. I to pod uvjetom da ne bude novih potresa, koji bi je dodatno oštetili.

Boje se i u Sisku

Problema zbog potresa ima i Županijski sud u Sisku, koji je također znatno oštećen te je i on dobio žutu naljepnicu. Prema izrađenom elaboratu, jedan je dio siguran za uporabu, drugi nije, a zaposlenicima suda, kako se neslužbeno može čuti, ne sviđa se što se od njih traži da dolaze na posao u takvu zgradu, posebice jer se tlo već gotovo mjesec dana ne smiruje. Na pitanje tko je to odredio, iz Ministarstva nije odgovoreno. Kao ni na pitanje tko bi bio kriv da se nekome nešto dogodi dok boravi i radi u zgradama koje su poluuporabljive i samim tim ne baš sigurne. Osim toga suda, oštećeni su i drugi na pogođenom području. U resornom Ministarstvu kažu da bi obnova Općinskog suda u Sisku, koji je dobio žutu naljepnicu, trebala stajati oko 500.000 kuna plus PDV, a njegovih stalnih službi u Glini i Hrvatskoj Kostajnici, koji imaju zelenu oznaku, 200.000, odnosno 100.000 kuna plus PDV. Što se tiče Stalne službe u Petrinji, koja je označena crvenom naljepnicom, traži se novi prostor.

– Tijekom obnove sud sa žutom naljepnicom i službe označene zelenom bit će smješteni unutar svojih prostora za koje su stručnjaci procijenili da ne predstavljaju opasnost za sigurnost građana. Vezano za početak radova, u tijeku su sve potrebne predradnje da bi se s obnovom i sanacijom započelo što prije – kažu u Ministarstvu pravosuđa.