Pokladni vikend u Velikoj Gorici: Superjunaci, lunapark i face painting na Malom fašniku

Batman, Batwoman, Flash Girl i Spider-Man samo su neki od junaka koje danas možete upoznati na Malom fašniku u središnjem velikogoričkom Parku dr. Franje Tuđmana.

Superjunaci iz Geek Cluba od 12 do 16 sati fotografirat će posjetitelje, a uz bogatu gastroponudu i lunapark okupljeni će moći pogledati i dječje maske i koreografije. Tako u 11 sati na pozornicu fašničkog šatora stupaju mališani iz goričkih vrtića, a u 13 sati na red stižu osnovnoškolci.

Skupine, pojedinačne maske i parovi na rasporedu su od 15 sati, a Make up and Facepainting by Irena oslikavat će lica mališana. Skupljat će se i donacije namijenjene malom laviću Dorianu Pucekoviću.