Ovaj grad ima najbolju demografsku sliku u Hrvatskoj, a sad otkrivaju svoj recept i nove planove

Grad Dugo Selo jedan je od četiri hrvatska grada koji je 2022. godine zabilježio veći broj rođene djece u odnosu na broj preminulih stanovnika. Grad je izradio demografsku studiju pod nazivom "Suvremeni demografski izazovi"

– Grad smo koji po svim podacima raste i razvija se u pozitivnom smjeru. Puno toga se gradi i izgradit će se. No to nije ništa bez ljudi, to je osnovno. Zaposlili smo mnogo stručnjaka u svim područjima, od ekonomije do građevinarstva i društvenih djelatnosti, dajemo mnogo u socijalne programe, kulturu, infrastrukturu, sport…sve što treba za grad sa sigurnim obiteljskim životom – rekao je gradonačelnik Nenad Panian

Najavio je kako će uskoro krenuti gradnja Centra za podršku obitelji koji će imati ulogu jačanje obiteljskih vrijednosti i zajedništva. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Dugo Selo ima vitalni indeks od 120, što ga svrstava među gradove s najvišim prirodnim prirastom u Hrvatskoj. U među popisnom razdoblju 2011. – 2021. ima apsolutno i relativno najveći porast stanovnika od svih administrativnih gradova Zagrebačke županije.

POVEZANI ČLANCI:

– Komunalna infrastruktura se razvijala i razvija se skupa sa širenjem grada. Također, prihvatili smo mlade i djecu kao donositelje budućnosti pa je imperativ ove gradske administracije izaći u susret, u svakom pogledu, mladim obiteljima – od pomoći pri osamostaljivanju, preko vrtića i pružanja većeg standarda djeci vrtićke dobi, školarcima u osnovnoj i srednjoj školi pa do stipendiranja studenata. Stvaramo i preduvjete za otvaranje radnih mjesta. Lokacija za industrijsku, proizvodnu, zanatsku i skladišnu zonu je idealna. Neposredno je uz željeznički kolodvor na raskrižju dvaju međunarodnih željezničkih pravaca, a do autoceste A3 (Bregana-Zagreb-Lipovac) svega su četiri kilometra. Danas je u Hrvatskoj teško pronaći takve pogodnosti. U interesu nam je dovesti kompanije jer s njima dolaze i radnici, a s radnicima i bolja demografska slika. Zato u značajnom omjeru oslobađamo nove poduzetnike komunalne naknade, doprinosa i vodne naknade – objasnio je Panian za N1 razloge kojima se može pripisati pozitivna demografska slika Dugog Sela.

Studiju je izradio priznati hrvatski demograf prof. Stjepan Šterc, koji je istaknuo kako je Dugo Selo na samom vrhu po nizu pokazatelja.

– Od 2017. godine se promijenio trend prirodnog kretanja stanovništva. U Dugom Selu su pokazatelji nataliteta i prirodnog kretanja stanovništva išli su iznimno pozitivnom smjeru. Imigracija mladog stanovništva, obitelji s djecom te obrazovanog stanovništva je ovdje iznimna. Doseljavanje u Dugo Selo iznimno je bitno i za budućnost i sve buduće odluke i politike – rekao je Šterc.

POVEZANI ČLANCI:

Dugoselska demografska obilježja izdvojena prema posljednjem među popisnom razdoblju i u kraćem vremenu nakon njega, jasno ukazuju na velike posebnosti na kojima je moguće definirati demografsku strategiju i postaviti revitalizacijske poticajne modele. Uočljivost promjena trendova i pozitivnih odstupanja od hrvatskog i županijskog prosjeka i prostorne pozicijske posebnosti u zagrebačkoj aglomeraciji, unatoč nizu negativnih među popisnih pokazatelja, omogućuje spoznaju o revitalizacijskim mogućnostima te potvrđuje potrebu planskog i poticajnog usmjeravanja najvažnijih dugoselskih procesa.

– Jako puno ulažemo i u prostor, kako ne bi bio preizgrađen, već da zadrži otvorenost manjeg grada u kojem se građani mogu osjećati slobodno i sigurno. U posljednjih osam godina izgradili smo 15-ak kilometara nogostupa, šetnica i biciklističkih staza, a jug sa sjeverom grada spajamo velikim zelenim urbanim parkom dužine više od 700 metara – kaže dugoselski gradonačelnik.

Budući da je djece u Dugom Selu sve više, treba im omogućiti i odgovarajuće vrtiće. Postojeći dječji vrtić dobio je sportsku dvoranu. dovršavaju se radovi na vrtiću u naselju Velika Ostrna, a Grad je dobio sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za gradnju još jednog vrtića. Proračunskim novcem Grad sufinancira i boravak djece u privatnim vrtićima.

VIDEO: Molitelji opet na Trgu, pored njih LGBT zastave: Interventna ih razdvaja od prosvjednika