Obranili smo srce i dušu našeg kvarta od “novog” betona

Prikupljali su potpise, slali žalbe i dopise, razgovarali sa stručnjacima, organizirali akcije. Proteklih devet mjeseci stanovnici Knežije su, ukratko, činili sve što mogu kako bi obranili svoj mali kvartovski park od stihijske gradnje. A sad su u tome i uspjeli.

Podržali ih i arhitekti

Ministarstvo graditeljstva poništilo je, i to na zahtjev investitora, lokacijsku dozvolu koju je izdao Grad Zagreb, temeljem koje je u parku omeđenom ulicama Davorina Bazjanca i Ludovika Zelenka trebala biti izgrađena osmerokatna zgrada s podzemnom garažom. Velika je to pobjeda za stanovnike ovog kvarta smještenog u Gradskoj četvrti Trešnjevka – jug, koji su mjesecima upozoravali da je projekt investitora Nova Knežija velik problem za cijelo naselje. Zbog toga što bi se novi objekt trebao graditi na parceli koja je za to premalena, i to u kvartu koji se, barem urbanistički, gleda kao dovršen, okupili su se u građansku inicijativu “Knežija brani park” i krenuli u bitku za očuvanje ove zelene površine. No, za razliku od mnogih drugih inicijativa, nisu organizirali masovne prosvjede.

– Aktivnosti smo stupnjevali po potrebi. Organizirali smo niz manjih akcija, a prosvjed bi bio eskalacija nezadovoljstva. Da je investitor ostvario uvjete za početak gradnje, organizirali bismo i prosvjed, ali srećom za to nije bilo potrebe – objašnjava Marina Ivandić, jedna od čelnica inicijativa. Tako su se, dodaje, u posljednjim mjesecima u parku, između ostalog, organizirali umjetnički performansi i cirkusantski nastupi i konferencije za novinare, sve kako bi se javnosti pokazalo da ovaj park ima svoju svrhu i da ga se ne smije uništavati.

– Išli smo korak po korak, obavještavali smo ljude o našim aktivnostima, razgovarali sa stručnjacima. Stupali u kontakt i aktivno tražili podršku – nabraja Ivandić recepte za uspjeh inicijative. Akcija je podršku dobila i iz nekoliko različitih udruga i društava arhitekata i urbanista, a da “neće dopustiti” gradnju u parku, obećao je i gradonačelnik Milan Bandić. Zbog svog su uspjeha, kažu, itekako sretni, ali u nastojanjima da park zaštite neće prestati.

Ne odustaju u svojoj borbi

– Mi smo zadovoljni što smo park zasad očuvali, ali i dalje smo na oprezu jer postoji mogućnost da bi nakon izbora, ako se vlast ne promijeni, investitor ponovno mogao zatražiti novu dozvolu za gradnju – objašnjava M. Ivandić i dodaje da postoje još pitanja na koja inicijativa traži odgovore. Poput onog kako je uopće došlo do toga da se dijelovi gradske parcele malo po malo otuđuju i pretvaraju u privatne.

– Nećemo odustati od traženja odgovora na pitanje kada, kako i pod kojim okolnostima su dijelovi gradske parcele, odnosno javnog parka, ustupljeni privatniku i o kojim se točno dijelovima parcele radi – poručuju iz građanske inicijative “Knežija brani park”.