Nemate planove za večeras? Zagrebački klub pravi 80' party na kojima će se vrtjeti najveći hitovi

Danas će se nakon koncerta nakon koncerta EKV real tribute by IQV održati još jedan u nizu 80's Partyja by Tomi Phantasma u popularnom zagrebačkom klubu Boogaloo. Party će započeti u 23:00 sata, a ulaz će za posjetioce koncerta biti besplatan, dok će se za ostale ulaz naplaćivati 5 €.

Na najboljem 80's Partyju u gradu ponovo ćete moći uživati u zvukovima i videima osamdesetih po izboru DJ Tomija Phantasme, najpoznatijeg hrvatskog alter i 80's DJ-a koji ove godine slavi četrdeset godina od svog prvog DJ-iranja i koji je u svojoj DJ karijeri obišao gotovo sve alter klubove grada Zagreba, pa i gostovao u susjednim zemljama, od Disca Cvjetno naselje, Omladinskog centra, Kulušića, Gjure, Concordije, Lapidarija, Jabuke, Močvare, Vintagea pa sve do Boogalooa.

Vrtjeti će se video spotovi najvećih hitova osamdesetih tj. 80's classics iz sinth pop, pop, new wave scene, tj. hitovi grupa poput Depeche Mode, Simple Minds, New Order, Human League, Visage, Ultravox, OMD, Tears For Fears, A-Ha, Thompson Twins, David Bowie, Alphaville, ABC, Soft Cell, Eurythmics, Black, Spandau Ballet, Camouflage, Dead Or Alive, Madonna, Pet Shop Boys, Bangles, Cindy Lauper, Lene Lovich, Bananarama, Kim Wilde, INXS, Midnight Oil, Grace Jones, Duran Duran, The Police, The Smiths, The Strangler .. a pored klasičnih osamdesetih će se vrtjet i noviji bendovi koji svoju glazbu stvaraju na temeljima 80's zvuka poput Placebo, Editors, Franz Ferdinand, Suede, Heroes Del Silencio, Mondo Diao, Rammstein, Killers....