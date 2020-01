Napokon je gotovo! Od 6 sati u nedjelju vozimo se novim rotorom

Od njegova zatvaranja prošlo je nešto više od godine dana. Prije nego što su postavili privremene semafore i ostalu signalizaciju, svi su strahovali – kakve će tek sad biti gužve na rotoru koji je godinama zadavao glavobolje svima koji bi onuda prolazili tijekom prometnih špica.

I onda – šok. Privremene prometnice koje su sagrađene oko velikog kružnog toka “radile” su bolje od očekivanoga. “Pa ovo je bolje nego dok je rotor bio u funkciji”, komentirali su Zagrepčani koji su se bez problema snašli s privremenim regulacijama prometa. A od nedjelje napokon će se moći provozati i rotorom u punom profilu, kao i kroz dva tunela ispod njega koja su sagrađena da bi se osigurao nesmetan promet u smjeru istok-zapad.

Svečano otvaranje u svibnju

Točnije, promet će se otvoriti već u 6 ujutro, do kada će se ukloniti sva prometna signalizacija koja je dosad privremeno regulirala promet. Dogovoreno je to na radnom sastanku inspekcije rotora, a danas bi se taj plan trebao potvrditi, kaže voditelj građevinskih radova Mile Lulić, na internom tehničkom pregledu koji će provesti PU zagrebačka, odnosno njezina Služba za sigurnost cestovnog prometa, djelatnici Zagrebačkih cesta te Gradskog ureda za promet i netko iz mjesne samouprave.

Video: Završni radovi na remetinečkom rotoru

– Nije riječ o svečanom otvaranju, jer će ono biti 1. svibnja, kada će rotor otvoriti gradonačelnik Milan Bandić – rekao je Mile Lulić, dodajući da su predali zahtjev za tehnički pregled za radove koje su završili, odnosno za sami rotor, a očekuju ga za nekoliko tjedana.

– Kad završe radovi na tramvajskoj pruzi te na biciklističkim i pješačkim stazama, tražit ćemo tehnički pregled i za taj dio, koji bi trebao biti završen do kraja ožujka – govori Lulić, dodajući da će se rotorom sada voziti na temelju rješenja privremenog odvijanja prometa. Ostat će zatvorene Ulica Mate Parlova i Riječka na Kajzerici i rotor pokraj Vrtnog centra Zrinjevac, a zatvorit će i privremene prometnice uz savski nasip.

– Kad posljednji autobus koji onuda prolazi odvozi svoju rutu u subotu navečer, negdje između 23 sata i ponoći, rotor ćemo zatvoriti za promet i do 5 ujutro sve bi trebalo biti spremno – govori Lulić. Bez obzira na sve kritike vezane za rekonstrukciju, slaže se većina stanovnika koji žive u kvartovima oko rotora, onima koji su radili na velikom projektu treba “skinuti kapu”. Jer nije bilo jednostavno završiti sve u rokovima.

Grad dao samo 11 milijuna kn

A trebalo je uopće doći do početka radova, koji su odgađani baš kao i samo zatvaranje najvećeg gradskog kružnog toka. Realizacija kapitalnog gradskog projekta vrijednog 331,7 milijuna kuna od samih početaka nije išla nimalo glatko, kada je prije tri godine Državna komisija za kontrolu postupaka Javne nabave poništila natječaj za izgradnju. Oni koji su dobili taj natječaj odabrani su i na onom ponovljenom, i to zato što su, kako je rekao gradonačelnik, najkvalitetniji. Bila je riječ o zajednici ponuditelja tvrtki Kamgrad, Hidroelektra niskogradnja, DiV i Tigra, koji su posao ponudili obaviti za 280 milijuna kuna, odnosno za 30 milijuna više nego što je Grad isprva procijenio da će rekonstrukcija najvećeg gradskog kružnog toka koštati. Prije tih brojki baratalo se i onom od 200 milijuna, koliko se otprilike mislilo da bi projekt trebao stajati dok je još bio u fazi najave. No onda je stigao ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU pa je dogovoreno da će iz Europskog fonda za regionalni razvoj dobiti 272,8 milijuna, a 48,1 milijun kuna iz državnog proračuna Republike Hrvatske, što je sveukupno 321 milijun kuna nepovratnih sredstava, dok je Grad iz svoje blagajne izdvojio oko 11 milijuna kuna. Sad kad sasvim profunkcionira, nakon mjesec dana Gradska četvrt Novi Zagreb – zapad organizirat će javnu tribinu da bi se, bude li potrebno, uklonili nedostaci.

– Sve prigovore i sugestije moramo poslati u roku od tri mjeseca u Grad, a one koje budu smatrali osnovanima, nastojat će i riješiti – zaključuje Ilija Tufeković, predsjednik Mjesnog odbora Savski gaj.