Na zapadu Zagreba priprema se megaprojekt, dio kvarta bjesni: Gradi se cesta s četiri trake, mijenjat će se tok potoka...

Da zapad metropole više neće biti zadnja rupa na svirali i da će se uskoro početi s gradnjom podvožnjaka u Ulici Medpotoki, najavio je još gradonačelnik Milan Bandić u prosincu 2020. Četiri godine kasnije od podvožnjaka nema ni "p", no tema je opet aktualna. Lanjskog je listopada zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević podvožnjak naveo kao jedan od pet velikih cestovnih pothvata te ga uvrstio među deset strateških ulaganja u 2025.

Kočili imovinsko-pravni odnosi

– U tijeku je izrada glavnih i izvedbenih projekata, početkom godine ide se u raspisivanje natječaja za izvođača, a s radovima počinjemo krajem 2025. – detaljizira Krunoslav Tepeš, pomoćnik pročelnika u gradskom Uredu za obnovu, gradnju, prostorno uređenje i komunalne poslove. Oni bi, dodaje, trebali trajati između 18 mjeseci i dvije godine, što znači da bi podvožnjak trebao biti dovršen sredinom ili najkasnije krajem 2027.

Jedan od najvažnijih prometnih projekata u tom dijelu metropole vrijedan je 35 milijuna eura, dijelom će se financirati iz gradskog proračuna, a ostatak se planira pokriti iz europskih sredstava. Radovi obuhvaćaju spuštanje Ulice Medpotoki podvožnjakom ispod Aleje grada Bologne i željezničke pruge te njezino produljenje do Samoborske ceste na jugu. Trasa je zamišljena kao cesta sa po dva prometna traka u svakom smjeru, razdjelnim pojasom te biciklističkim i pješačkim stazama. Novi spoj sa Samoborskom planiran je pak kao svojevrsna petlja pa projekt obuhvaća i gradnju spojne ceste između Aleje Bologne i Ulice Medpotoki, koja će također imati pješačku stazu i biciklističku traku.

Potrebna će biti i šira rekonstrukcija susjednih prometnica, odnosno Aleje grada Bologne, Samoborske ceste, ulica Sigetje, Gajnice i Mahatme Gandhija te pješačkog pothodnika. Parkiralište na raskrižju ulica Medpotoki i Sigetje morat će se ukloniti, a na njegovu će se mjestu izgraditi novo s 57 mjesta, uključujući četiri za osobe s invaliditetom. – Unutar petlje koja čini ovaj prometni sustav nalazi se svojevrsni zeleni otok. Riječ je o toku potoka Medpotoki, koji ćemo zbog radova zaštititi i preusmjeriti – kaže Tepeš.

Projektom bi se barem djelomično riješili problemi u dijelu Zagreba koji desetljećima trpi prometnu paralizu. Pruga ondje razdvaja četvrti Stenjevec i Podsused – Vrapče na sjever i jug, a jedina je veza podvožnjacima u Škorpikovoj te Ulici Oranice. Dugo se zato tamošnji stanovnici nadaju rješenju prometnih muka.

– Projekt je godinama na čekanju jer je najveći problem bio u imovinsko-pravnim odnosima, na čemu sad radimo usporedno s provedbama natječaja. Riječ je o otprilike 160 čestica – ističe Tepeš. Napominje i da će zbog radova biti gužvi, a mogu se očekivati i povremene obustave linija vlakova. – Promet po Aleji Bologne neće ni u jednom trenutku posve stati. Tijekom radova regulacija će se provoditi prvo na jednoj strani kolnika, a promet će se odvijati po preostalim trakovima. Radovi će se zatim preseliti na drugu stranu kolnika – objašnjava.

Rasterećenju gužvi pomoći će i podvožnjak Dubravica, na kojem se upravo završavaju radovi. Počeli su ljetos, trebali su biti dovršeni u rujnu, no zbog logističkih problema rok je produljen pa bi po novom trebao biti otvoren tijekom ovog mjeseca. – Više neće biti samo pješački, već i cestovni. Njime će se od ponoći do 14 sati moći voziti u smjeru sjever – jug, a od 14 do ponoći u suprotnom pravcu – govori Tepeš.

Zbog problema pokrenuli peticiju

Nisu svi stanovnici, međutim, zadovoljni projektom podvožnjaka Medpotoki. Tako se ovih dana potpisuje i peticija protiv realizacije, koju je pokrenula Inicijativa Gajnice, a smeta im to što se koristi projekt iz 2016. koji se nije znatno mijenjao. Naglašavaju da će kvart ostati bez ionako malog broja parkirnih mjesta te da će se zbog proširenja ceste devastirati zelenilo, ali i da će u nekim slučajevima trasa prolaziti na samo nekoliko metara od stambenih zgrada. – Vidimo sigurnosni problem jer se s brze ceste otvara novi ulaz u srce naselja, u vrlo prometnu Ulicu Gajnice u kojoj su škola, plac, vrtići i dječji parkovi. Gura se povećani broj automobila u kvart izravno s Aleje Bologne – navodi se u tekstu peticije koja je sad dostupna i online.