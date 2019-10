Mercedes poslali u Imotski, a Zagreb kupuje 30 novih kamiona

Vama će dobro doći, a nama neće faliti – dok je stajao pored kamiona s pomalo zloslutnim natpisom “sve se vraća, sve se plaća”, obraćao se zagrebački gradonačelnik Milan Bandić prvom čovjeku Imotskog Ivanu Budaliću. U njegove je ruke predao ključeve tog vozila kako bi bez brige krenulo na put do srca Zagore, grada koji s Bandićevim rodnim Grudama, osim potrebe za promptnim rješavanjem problema s otpadom, dijeli i gotovo deset tisuća hektara veliko Imotsko-bekijsko polje.

Nabava od 46 milijuna

Po njemu donedavno vozilo Čistoće sigurno neće, ali u Imotskom će sad činiti jednu trećinu voznog parka jer, kako je rekao Ivan Budalić, dosad je njihovo komunalno poduzeće imalo dva kamiona.

– Za prikupljanje otpada sad neko vrijeme ne moramo biti zabrinuti – zaključio je HDZ-ov gradonačelnik Imotskog pa zahvalio Zagrebu što je brzinski reagirao na njegovu molbu za donaciju kamiona.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uime dobrih odnosa i razmjene iskustava, posebice u porastu turističkih dolazaka, podsjetimo, sastali su se još u kolovozu dvojica gradonačelnika, a odmah su dogovorili i jedan kamion.

– To je Mercedes iz 1995. godine, u ispravnom je stanju, a vrijedi oko 60 tisuća kuna – rekla je na primopredaji donacije Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkoga holdinga.

Bude li se kamion kvario, kazao je gradonačelnik Bandić, zajedno će ga popravljati, a istaknuo je i da u zagrebačkoj Čistoći ostaje dovoljan broj specijaliziranih vozila. Prema podacima Holdingove podružnice, njezin se vozni park sastoji od 327 vozila, od kojih je 114 kamiona koji skupljaju otpad iz domaćinstava. Za razliku od 24-godišnjeg vozila koje je pošlo put Imotskog, prosječna starost onima koja su u Zagrebu ostala upola je manja. A taj bi se prosjek uskoro još mogao smanjiti jer Zagreb s jedne strane dijeli, a s druge kupuje novo.

Za 46,1 milijun kuna planira se, doznajemo, nabava 30 specijalnih vozila za odvoz biorazgradivog te miješanog komunalnog otpada, a natječaj za njih uskoro bi se trebao raspisati. Stići će u Radničku po dva vozila s potisnim pločama od pet, sedam i dvadeset kubnih metara, osam vozila s potisnim pločama od osam kubnih metara, po šest s pločama od 15 i 16 kubnih metara te četiri vozila s cilindričnim spremnikom od deset kubnih metara.

Čistoća u minusu

U prvih šest mjeseci ove godine, prema podacima iz Holdingova polugodišnjeg izvješća, na vozila Čistoće potrošeno je 17 milijuna kuna, a sama je podružnica “uslijed lošijeg rezultata poslovanja iz operativnih aktivnosti” ostvarila gubitak od 21,4 milijuna kuna. “Unazadile” su je, među ostalim, i poštanske usluge jer do polovice 2019. poštari su podijelili 96.722 paketa vrećica za odvojeno prikupljanje plastike, istih onih koje posljednjih dana možemo vidjeti pored kontejnera u gotovo svakom kvartu. Odvoz je, podsjetimo, “zaštekao” odmah kad su se na proljeće vrećice počele dijeliti, a iz Čistoće su se tada ispričali i rekli kako se u čitav proces još “uhodavaju”.

– Ne znam ja što oni misle i zašto se ne dolazi po otpad one dane koji su propisani na njihovoj internetskoj stranici, ali to nema više nikakvog smisla. Mi smo non-stop zatrpani, još malo pa će se glodavci množiti u toj gomili i skakati nam kroz prozor u stanove – kazala nam je Ivančica Glavonjić, koju smo jučer sreli u Ulici Ludovika Zelenke na Knežiji. Nismo je ni pitali, ali odlučila je sama odmah prokomentirati činjenicu da je jedan kamion Čistoće otišao u Imotski.

– Čula sam to na radiju i nisam mogla doći k sebi. Da se razumijemo, znam ja da nešto na četiri kotača staro gotovo 25 godina nije neka premija, ali ako ćemo iskreno, radije bih da nam i takav vozi smeće nego nijedan – rekla je Ivančica Glavonjić, a slično razmišlja i njen susjed Senad Majić iz Ujevićeve ulice. Kako je kazao, po plastiku bi Čistoća trebala dvaput mjesečno, što on ionako smatra prerijetkim dolascima, a i na one dane kad bi trebali doći kamioni ne stignu.

– Kako se sve lako gradonačelnik Bandić dogovori i s nekim tko je gotovo četiristo kilometara udaljen, ali s ovima koji su mu u Čistoći ne može – rekao je Senad Majić.

Gradonačelnik Bandić, pak, u utorak je na presici uoči sjednice Gradske skupštine, upitan o gomilanju smeća, najavio kako će o tom problemu više reći sljedećih dana, “na licu mjesta”.