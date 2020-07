Legendarni frontmen Hladnog piva večeras u MSU

Najbolje je znan kao frontmen Hladnog piva, ali Mile Kekin iza sebe ima i dva uspješna solo albuma. A večeras će u 21 sat nastupiti na nastupa na trećem koncertu ovogodišnjeg Ljeta u MSU.

Na koncertu će svirati i pjevati najbolje stvari iz svoje solo karijere, uključujući hitove s posljednjeg albuma Kuća bez krova" a prvi put će izvesti i svoju novu, kako kaže „ borbenu pjesmu o sretnim ljudima“. Za tu priliku pridružit će mu se i jazz pjevačica Maja Rivić iz Mimika Orchestra.

Uz koncert Mile kekina, po cijeni jedne ulaznice, moći će se pogledati i izložba „Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma“. Velika multimedijska izložba „Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma“ i to danas 11 do 21 sat. Uz izložbu osim toga u 18 sati u dvorani Gorgona, održat će se i performans SEVDAH Body umjetnice mersiha messihe, a u 19 sati u foajeu MSU-a performans Karnevalski šator hrđa na ljetnom povjetarcu - ras/pakiravanje predmetnosti umjetnice Sonje Pregrad. U programu su tradicionalno i projekcije najboljih filmova MSU kina, a ovoga puta u 19 sati prikazuat će se film „Diego Maradona“ redatelja Asifa Kapadia.

Ulaznice za multimedijalni program Ljeto u MSU 2020 – MILE KEKIN možete kupiti putem sustava Eventim i na recepciji MSU-a do 21 sat. Broj ulaznica je ograničen, a cijena ulaznica za koncert plus još 3 dodatna popratna programa je 79 kn. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, organizaotori preporučuju da posjetitelji ponesu svoje maske.