Kultno mjesto odlazi u povijest, Zagrepčani pozivaju na mirno okupljanje: 'Demontiraju nam Kulušić!'

Krajem sedamdesetih i osamdesetih godina izlazilo se u Hrvojevu ulicu na broju 6, u Kulušić, punog imena Glazbeno-scenski centar Kulušić. U njemu su svoje albume snimili Film, Bijelo Dugme, Azra, Buldožer, Leb i Sol, Ekatarina Velika i Električni orgazam, a onamo su nastupili i veliki svjetski rock bendovi poput Sonic Youtha, GBH-a, Pixiesa i UK Subsa. Zvali su ga i Zebrom, zbog velike zebre koja se prostirala preko zidova ovog kluba, a, čini se, ipak, kako se na priču ovog kultnog zagrebačkog kluba stavlja točka.

Društvenim su se mrežama, naime, počele širiti fotografije na kojima se vidi kako radnici demontiraju interijer kluba. A dok neki smatraju da se u Kulušiću trebala održati oproštajna zabava kako bi klubom zasvirala glazba posljednji put, drugi pozivaju na mirno okupljanje ovoga vikenda.

"Budući da je ovih dana započela demontaža, a spomenuti klub je u vlasništvu države, sve nas zanima što će biti s Kulušićem? Ministarstvo graditeljstva ne odgovara na upite, stoga pozivamo sve ljubitelje kluba na mirno okupljanje ispred Kulušića u subotu s početkom u 18 sati. Do tada će možda i stići odgovor od Ministarstva graditeljstva pa ćemo saznati hoće li to biti ujedno i oproštaj od kluba", stoji u objavi na Facebook stranici "Zagreb Te Zove".

Kulušić je, inače, ključ u bravu stavio prije 22 godine, a onda je uslijedio niz imovinsko-pravnih sporova. Kultnim je klubom, naime, prvo upravljao Savez socijalističke omladine da bi u periodu od 1987. do 1993. to činio Tomo in der Muhlen.