ANKETA Gdje u Zagrebu pojesti najbolji burger?

Iako se smatraju "američkim izumom", hamburgeri su ondje stigli iz Hamburga po kojem su, prema nekim teorijama, i dobili ime. Prvi su ih jeli Mongoli odnosno Džingis-Kan i njegove horde, još tijekom 13. stoljeća, no bila je to zapravo preteča današnjih burgera. Legenda kaže da su vojnici komade janjetine ili teletine tijekom pohoda držali pod sedlima kako bi na taj način omekšali meso, a kad bi se negdje ulogorili, pekli bi ga ili jedostavno jeli sirovo. Jelo se kasnije preselilo u Rusiju gdje je dobilo naziv tatarski biftek, a zatim je uvezeno u Njemačku gdje se uglavnom jela govedina ili svinjetina. Put do SAD-a hamburger je pronašao preko imigranata koji su na brodu jeli mljeveno meso sa začinima, lukom i komadićima kruha, a američka posada ga je nazvala "odrezak na hamburški način". Prvi burger napravio je Danac Louis Lassen davne 1900. koji je radnicima posluživao sendvič od govedine. Burgerom se danas u metropoli možete počastit gotovo na svom koraku, no gdje guštati u najboljoj verziji? Glasajte u našoj anketi.

1. Burgeraj, Vlaška 35: Brojni Zagrepčani će se složiti oko toga da se upravo u Burgeraju može pojesti najbolji burger u metropoli. Na meniju imaju nekoliko burgera, cijena svih je 9 eura, a dolaze s krumpirićima. Klasičan se zove Hambi, zatim je tu Bacon Cheese s dimljenom slaninom, Onion Jam s domaćim džemom od luka, koji pripremaju s dodatkom aceta i meda, Pepper Jam je poseban zbog domaće salse od slatkih i ljutih papričica, a Tamari Mushroom ima tamari umak i Shiitake gljive. Posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote od 12 do 22 sata.

2. Burger bar, Avenija Dubrovnik 15ZV (Velesajam): Burger Bar je jedan od onih burger barova koji su dugo na sceni i ne mijenjaju se pa je to sigurno odredište za pojesti dobar, slastan i kvalitetan burger, pristojne veličine. U ponudi je sedam varijanti omiljene delicije, među kojima je "Signature" od 100 posto junećeg odreska u brioche pecivu s dodatkom pržene slanine, Cheddar sira, prženog luka, rikole i umaka na bazi plavog sira. Platit ćete ga 10,15 eura, a posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote od 10 sati do ponoći.

3. Institut za burgere, Ozaljska 12: Iza projekta stoje Mate Janković i Ivan Badžek, dvojac već dobro poznat po suradnji na brojnim festivalima ulične hrane. U lokalu na Trešnjevki u ponudi su klasične i smash varijante popularne delicije, a cijene se kreću od 7,50 do 9,15 eura. Počastiti se tako ondje možete "Onion Cheese Smash" burgerom od junećeg mesa iz lokalnog uzgoja s dodatkom džema od luka, hrskave pancete, prženog luka, namaza od topljenog sira, Cheddar sira, Jalapeño papričica i umaka od senfa i meda. Posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote od 11:30 do 22:30.

4. Submarine Burger, Bogovićeva 7: Submarine je najpoznatiji hrvatski brend burger restorana, prisutan je na trinaest lokacija u čak četiri grada pa se osim u Zagrebu njihovim delicijama možete počastiti i u Rijeci, Splitu i Zadru. Od svojih početaka Submarine surađuje s domaćim OPG gospodarstvima te tako potiče i njihov rast, a prvi restoran otvorili su 2014. u Frankopanskoj 11. Među njihovim burgerima mnogi će kao favorit izdvojiti Smokehouse burger sa 100 posto junetinom, zelenom salatom, hrskavom pancetom, topljenim dimljenim sirom, BBQ umakom, koji stoji 8,60 eura. Posjetiti ih možete na čak 12 lokacija u metropoli, dok je lokal u Bogovićevoj otvoren od ponedjeljka do petak od 11 do 23 sata, subotom otvaraju sat kasnije, a nedjeljom rade od 14 do 21:30.

5. Barcode Mitra, Zagrebačka cesta 113: Burgeri u zelenoj, crvenoj, žutoj i smeđoj boji aduti su lokala Barcode Mitra, gdje ih nude u vege varijanti stoga ne čudi da je Zagrebačka cesta 113 omiljena destinacija brojnih vegana i vegetarijanaca. Burgeri se ondje svakodnevno spremaju od svježih zdravih namirnica, a vode se filozofijom da veganska hrana ne mora biti samo za vegane i da apsolutno nije bezlična i dosadna. U ponudi je tako, primjerice, "Green burger" s domaćom pljeskavicom na biljnoj bazi od leće, riže, mangule, špinata, blitve i mediteranskih začina. Cijene se kreću od 10 do 12 eura, a posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote od 14 do 22 sata.

6. Love @ First Bite, Jurja Šižgorića 7: Špansko je kao pravi gurmanski kvart ugostio i ovaj burger bar, koji potvrđuje onu dobru staru – da ljubav ide kroz želudac. Burgere rade od namirnica iz lokalnog uzgoja, bez aditiva te po recepturi restorana, a umaci su, kažu, rađeni s puno ljubavi i iskustva. U ponudi je devet varijanti ove delicije, a među kojima je i "House burger" od juneće pljeskavice u brioche pecivu s dodatkom Cheddar sira, pancete, podloge od gorkih trava, umaka od pečenih paprika, ali i onog od kajmaka, salate, maceriranim šljivama u portu te kreme od aceto balsamica. Cijene se kreću od 7,80 do 9,60 eura, a posjetiti ih možete od utorka do subote od 10 do 23 sata, nedjeljom od 12 do 23, dok su ponedjeljkom zatvoreni.

7. Good Food, Teslina 7: Također jedan od najpopularnijih lanaca brze hrane, Good Food često je omiljena destinacija mnogih koji požele pojesti "nešto s nogu". Iako su možda najpoznatiji po svojim šarenim salatama, u ponudi imaju i burgere u kojima gurmani imaju prilike guštati i na gotovo svim festivalima ulične hrane. Na jelovniku je pet varijanti ove delicije, a među kojima je "Double Trouble", burger od 100 posto domaćeg junećeg mesa u brioche pecivu s dodatkom Cheddar sira, prženog luka u brašnu, pečene pancete, salate i koktel umaka. Cijene se kreću od 7,90 do 8,50 eura, a posjetiti ih možete od ponedjeljka do četvrtka od 10 do 23 sata, petkom i subotom rade do ponoći, a nedjeljom od 11 do 23.

8. KSS Burger One, Freudeova 7: Još jedan favorit velikog broja gurmana je i KSS Burger One u Sigetu. Riječ je o kiosku s burgerima koji vodi Renato Đošić, poznatiji kao Renman, a koji za svoje burgere koristi samo namirnice hrvatskog podrijetla. Osim na kiosku, naručiti se mogu i putem dostavnih servisa, a cijene se kreću od 7,70 eura za klasik s krumpirićima, preko 8,20 eura za cheeseburger i 9 eura za double burger, pa sve do 12 eura za double country burger s namazom od milerama, poriluka i kopra. U svaku porciju uključeni su i krumpirići. Posjetiti ih možete od ponedjeljka do petka od 11 do 21 sat, subotom od 12:30 dok nedjeljom ne rade.

9. Pit Burger, Dubrava 158: Da se upravo u Pit Burgeru rade najbolje varijante ove delicije, slažu se brojni Zagrepčani, a od konkurencije se izdvajaju jer ih rade "na američki način". Jedan od najpopularnijih burgera ondje je "Baconburger" s pljeskavicom i hrskavom pancetom, dok umak i priloge birate sami. Među najprodavanijima je i varijanta s kajmakom, cijene se kreću od 8 do 12,50 eura, a posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote od 10 sati do ponoći.

10. Mek Per's, Zagrebačka 194: Mek Per's je jedan od najpopularnijih burger barova u zapadnom dijelu metropole, a već na samom ulazu u lokal mnoge će uhvatiti nostalgija. Naime, zbog crno-bijelih pločica na podu, okruglih bijelih stolova i crvenih sofa, ali i pokojeg vintage detalja osjećat ćete se kao da ste zakoračili u neki od popularnih američkih lokala iz 70-ih godina prošlog stoljeća. Među najprodavanijim specijalitetima ondje je "Zloburger" s pljeskavicom od junećeg mesa koji teži čak 650 grama. Umake i dodatke birate sami, cijene se kreću od 6,50 do 14 eura, a posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote od 11 do 23 sata.