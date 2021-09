Kino na otvorenom, eko izložba i mnoštvo radionica očekuje vas na prvom Greencajtu

Uzbudljiv kino-program na otvorenom, green izložba te brojne radionice i koncerti oduševit će posjetitelje prvog zelenog festivala Greencajt. Uz izložbenu zonu na kojoj će se predstaviti zeleni inovatori, umjetnost s potpisom zelenih entuzijasta kao i uzbudljivi dokumentarni filmovi, posjetiteljima će približiti svakodnevne aktualne održive teme i skrenuti pažnju na kreativna rješenja koja nas okružuju.

U zelenoj idili Rougemarin parka, za vrijeme festivala bit će postavljena izložba „Čista umjetnost“ u suradnji s kompanijom Nestle. Izložbu čini pet umjetničkih djela, nastalih od otpadnog materijala kojem su poznati umjetnici dali novu svrhu i pretvorili ga u vizionarska djela sa snažnom porukom o važnosti očuvanja prirode.

Umjetnici u svojim djelima na zanimljiv način prikazuju kako bi mogla izgledati budućnost flore i faune ako se o njima ne počnemo brinuti. Pet zanimljivih skulptura ove izložbe djela su kreativnih ruku lokalnih umjetnika Centra za umjetnost i umjetničku edukaciju „ArkA” iz Sarajeva: Marko Frančešćević (Morska zvijezda), Adis Lukač (Američki ždral), Hana Hurem (Kit), Denis Haračić i Eldina Kožljak (Podvodni VS zemljani svijet), te Samir Sućeska (Kornjača), pod vodstvom koordinatora, Amera Hadžića i Amele Hadžimejlić. Svako djelo svojim veličinom, ali i snažnom porukom jasno ističe važnost širenja svijesti o ovoj tematici.

Posebno inspirativan bit će filmski program u green kinu na otvorenom pod pokroviteljstvom Zagrebačke banke, koji donosi šest dokumentaraca koji su potresli svijet svojim pričama o narušenim prirodnim ljepotama i problemima s kojima se moderno društvo suočava. Na rasporedu su poznati naslovi: Europska Amazona, Landfill Harmonic, Our Planet, Our Business, Just Eat It, Spasi rijeke, biraj život, Freightened, the real price of shipping. Umjetničke instalacije i filmski program učinit će ovaj Greencajt jedinstvenim mjestom koje će od 1. do 3. listopada ugostiti i jedinstveni koncept Mali plac s proizvodima lokalnih proizvođača te brojne edukativne radionice. Ako želite naučiti kako izraditi vrt na balkonu, pripremati veganske slastice, izraditi prirodni sapun, terarij, drvene igračke za djecu ili slične predmete, svakako se prijavite na besplatne radionice putem službenih stranica Greencajt festivala.

Kako bi u gradu Zagrebu za vrijeme festivala, ali i nakon njega, potaknuli alternativne načine prijevoza, Greencajt je odlučio u suradnji s Next bikeom omogućiti svima besplatan prijevoz na festival, koji je istovremeno i CO2 neutralan. Tijekom tri dana festivala sve vožnje biciklima iz flote Next bikea, od i do festivala bit će besplatne.

