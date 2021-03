Kaos u Remetama: Auti se u ulici ne mogu mimoići, a uskoro će biti koridor prema žičari

Mi bismo uzbrdo, a vozač auta nasuprot nas želi u suprotnom smjeru. Mjesta da se zaobiđemo na tom zavoju nema pa se rukama preko vjetrobrana “dopisujemo” i dogovaramo tko će od nas ići u rikverc do one dionice ulice u kojem će to ipak biti moguće. Prometna pravila kažu da bi se pomaknuti trebao onaj koji ide nizbrdo, ali mi imamo manju udaljenost za prevaliti... Situacija u kojoj smo se našli u ulici u Remetama dok smo putovali prema domu Vanje Šikića bila je u najmanju ruku frustrirajuća, no ona se, kaže nam on, ondje ponavlja neprestano.

Prevrtali su mi se u dvorištu

– Mi se tako svaki put dogovaramo jer je prometnica gotovo po cijeloj dužini tako uska da se ne možemo mimoići. I onda kad se ovaj drugi vozač “zadrvi” da se baš ja moram maknuti iako sam skoro na vrhu brda... – žali nam se Šikić, stanovnik duge i zavojite ulice Remetski kamenjak u kojoj smo se i mi “borili” za pravo prolaska. Problem je to s kojim se, dodaje, bore već desetljećima, a uskoro će postati još ozbiljniji. Kad se, naime, završi sljemenska žičara, ta bi ulica zbog svoje lokacije trebala postati jedan od koridora kojim će se koristiti njezini budući putnici.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 04.03.2021., Zagreb -Prica o uskoj ulici Remetski Kamenjak koja bi uskoro trebala biti vazan tranzitni koridor prema zicari. Stanovnici zahtjevaju prosirenje ulice ili bar sigurnosnu signalizaciju ali i ZET-ovu liniju u buducnosti. Ulica je trenutno toliko uska da iako je dvosmjerna automobili nemaju prostora se obici. Nikola Sikic. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

– A cesta je po gotovo cijeloj dužini taman dovoljno široka za jedan auto. Bit će to pravi kuršlus – kaže Boris Rukavina, još jedan susjed iz ulice. Najveći problem ustvari je brzina, odvraćaju ostali, jer vozači ulicom “lete” ne razmišljajući dolazi li im tko iz suprotnog smjera. Nerijetko zato auti završavaju u grabi, a Nikola Šikić je, prisjeća se, unesrećene morao vaditi iz vozila koja su uletjela u njegovo dvorište.

– Tri puta su se kod mene prevrnuli na krov pa sam ih izvlačio iz auta. A sve je to zbog neprilagođene brzine ili zato što tipkaju dok voze – prepričava nam Nikola Šikić. Pokušavali su stanovnici, nadovezuju se drugi, kroz godine pokrenuti i peticiju, obraćali su se i svojim lokalnim predstavnicima, no stvar otežava činjenica da je njihova ulica u nadležnosti dvije različite četvrti, Gornji Grad – Medveščak i Maksimir.

– I prebacuju lopticu s jednog na drugoga, govore nam da nisu nadležni za rješavanje pitanja. Koliko misle na nas govori činjenica da sam iz svog džepa morao “iskeširati” 2500 kuna da bi mi ugradili ogledalo na početku prilaza kako bih mogao sigurno izlaziti iz svog dvorišta na cestu – kaže nam pak Henrik Znidarčić.

A koje je onda rješenje ove zavrzlame? Najbolje bi bilo proširenje ulice koje im je obećano još prije nekoliko godina, kažu susjedi, pa nam pokazuju i idejni projekt koji su im izdali gradski djelatnici. No, kažu, razumiju da bi se za njegovu realizaciju trebalo uzeti barem po dva metra iz gotovo svakog privatnog zemljišta na potezu ulice, a rješavanje imovinsko-pravnih odnosa moglo bi potrajati, pa tako imaju i nekoliko alternativnih ideja koje bi izvrsno poslužile u interinom razdoblju.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 04.03.2021., Zagreb -Prica o uskoj ulici Remetski Kamenjak koja bi uskoro trebala biti vazan tranzitni koridor prema zicari. Stanovnici zahtjevaju prosirenje ulice ili bar sigurnosnu signalizaciju ali i ZET-ovu liniju u buducnosti. Ulica je trenutno toliko uska da iako je dvosmjerna automobili nemaju prostora se mimoici. Hendrik Znidarcic, Boris Rukavina, Ante Baucic. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

– Za početak ograničenje brzine na 30 kilometara na sat pa bi tako bilo lakše reagirati u ovim suludim situacijama “krajcanja”, a spriječile bi se i prometne nesreće. A bilo bi dobro postaviti i nekoliko ogledala za bolju preglednost na onim kritičnim zavojima – kaže Nikola Šikić.

Ne želimo kružiti 20 minuta

Pitanje proširenja ulice zainteresiralo je i HDZ-ova zastupnika u gradskoj skupštini Kazimira Ilijaša, koji je Gradu postavio i službeni upit. A oni su mu potvrdili da postoji idejni projekt proširenja ulice, a dok se riješe svi potrebni papiri, uključujući imovinsko-pravne odnose s vlasnicima parcela na trasi, Gradski ured za promet preporučuje uvođenje jednosmjernog prometa kroz ulicu.

– Ovaj je ured uputio dopis Vijeću gradske četvrti Gornji grad Medvešćak i Vijeću gradske četvrti Maksimir u kojem se traži održavanje mjesnog zbora građana kako bi stanari bili upoznati s posljedicama uspostave jednosmjerne regulacije prometa u ulici Remetski kamenjak – stoji u odgovoru Ilijašu, dostupnom na web stranicama Gradske skupštine. No taj se odgovor stanovnicima, kažu, nikako ne sviđa. Dođe li do jednosmjerne regulacije, ističu, vozači će prometnicom juriti bez ograničenja pa bi zbog uskosti ulice mogli ponovno završiti nekome u dvorištu. A tu je i još jedan razlog.

– Obilazak bi bio kilometrima i trajao barem 20 minuta. Izuzetno je nepraktično. Naše rješenje s ogledalima i ograničenjem brzine mnogo je razumnije, barem dok se ne iznađe trajno rješenje – kaže Boris Rukavina.