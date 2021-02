Kamion počupao tramvajsku žicu u Držićevoj i uzrokovao zastoj

Vozač kamiona je krivo procijenio te je pred očima našeg čitatelja potrgao tramvajsku žicu u Držićevoj ulici u Zagrebu što pokazuju i fotografije koje nam je poslao. Kamion je nakon toga samo produžio dalje Radničkom, a ubrzo je na mjesto događaja stigla i policija.

Ubrzo nakon ovog događaja nastao je zastoj u Branimirovoj te tramvaji stoje do daljnjeg

Iz ZET-a su priopćili kako zbog oštećenja elektroenergetske mreže na križanju Ulice kneza Branimira i Avenije Marina Držića tramvaji linija 2, 5, 6 i 7 prometuju preusmjereno u oba smjera.

Tramvaji linije 2 prometuju Jukićevom, Ulicom grada Vukovara do Savišća, linija 5 prometuje Vlaškom, Draškovićevom preko Glavnog kolodvora i Savske ceste do Prečkog, linija 6 prometuje preko Jukićeve ulice, Ulicom grada Vukovara do Žitnjaka te linija 7 prometuje preko Trga žrtava fašizma, Ulicom kneza Mislava preko Glavnog kolodvora do Savskog mosta.