Jeste li vidjeli ovog muškarca? Policija ga traži

Zagrebačka policija objavila je fotografije muškarca za kojeg sumnja da je iz automobila u Sesvetama u lipnju ukrao torbice i druge predmete.

"U petak, 15. lipnja 2018. godine u vremenu od 15.45 do 17.50 sati nepoznati počinitelj je s namjerom protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari došao do parkirališnog prostora ispred trgovačkog centra u Sesvetama, Savska cesta, odnosno do otključanog osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka, otvorio vrata te iz unutrašnjosti otuđio torbice i druge predmete, počinivši materijalnu štetu od nekoliko tisuća kuna", priopćila je policija.

Foto: PUZ

Policija moli građane da ako raspolažu informacijama o nepoznatom muškarcu s fotografija, a za kojeg se pretpostavlja da je počinitelj kaznenog djela, da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili se jave na broj 192.

Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr.

Sve korisne informacije građani mogu dojaviti i anonimno, poručuju iz PUZ-a.