Jedinstvena priča o povijesti ratnog zrakoplovstva: Predstavljena knjiga 'General Josip Štimac: Na visinama sjećanja'

Kad general Josip Štimac pokloni knjigu, to je znak i zadaća pročitati. Ovako je Michael Križanec, zapovjednik Hrvatskog zrakoplovstva i protuzračne obrane, u jednoj rečenici opisao knjigu "General Josip Štimac: Na visinama sjećanja", autobiografske memoare ovog umirovljenog general bojnika te nekadašnjega vrhunskoga vojnog pilota lovačkih nadzvučnih borbenih zrakoplova.

Knjiga, koju je uredio Večernjakov Žarko Ivković, predstavljena je večeras u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja u Pučkom otvorenom učilištu Velike Gorice, i to prilikom obilježavanja 33. obljetnice utemeljenja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Osim prijatelja i bivših suboraca, predstavljanju su nazočili i izaslanik predsjednika Hrvatskog Sabora Elvin Kolarec, kao i predstavnici Grada Zagreba. Memoari u 15 poglavlja pripovijedaju kako je general Štimaca odrastao, koja je uloga njegova djeda u tome da postane pilot, a kasnije i ratni zrakoplovni pilot, a u njima se nalazi i potresna priča o njegovom iskustvu Domovinskog rata te životu nakon njega. Knjiga je također dio projekta "Kultura sjećanja", čiji je cilj prikupiti i sačuvati sjećanja istaknutijih aktera planiranja i provedbe operacija oslobađanja Republike Hrvatske u Domovinskom ratu.

– Priča je vrlo jednostavna. Priča je to o ratniku i branitelj, o mladiću, mužu, ocu, kadetu, pilotu, časniku, ali nadasve knjiga o čovjeku. Životna je to priča koja kroz pitak jezik čitatelju daje jasan prikaz naše ne tako davne povijesti kroz oči pisca. Priča je to jednostavnih misli ali dubokih poruka, odiše smislom za humor, ali i osobnim strahovima. Nadopunjena je odličnim fotografijama iz vremena kojeg se mnogi sjećaju. Knjiga svjedoči i o stvaranju Hrvatske i hrvatskog ratnog zrakoplovstva – pohvalio ju je general Križanec. Urednik knjige Žarko Ivković također ju je ukratko opisao.

- U knjizi posebno treba istaknuti njegovu upornu borbu za očuvanje te grane oružanih snaga kojoj je prijetilo gašenje u jednom trenutku. Gotovo da nema memoarskih knjiga hrvatskih rathnih pilota, čime ova knjiga postaje još dragocjenija. Njenom objavom Večernji list je malkice pripomogao da projekt Kultura sjećanja postane javno vidljiviji. Mi bismo najviše voljeli kad bi kniga potaknula i druge naše pilote da se odvaže na pisanje – rekao je Ivković.

Umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Danijel Borović, i sam autor knjige, preporučio ju je drugima te pozvao i druge da pišu o svojim iskustvima i svjedočanstvima. – "Na visinama sjećanja" počinje sa prizemnim sjećanja, od najmlađih dana koje pamti. Priča kako mu je djed skrenuo pažnju na jedan oglas i kako je Josip postao vojni pilot. Knjiga će biti po meni zanimljiva čitateljama iz više aspekata. Ja sam u nekoliko godina prolazio isti taj put. Lovačko zrakoplovstvo je prvo, jer svako ratno zrakoplovstvo koje ima borbenu komponentu počinje s lovačkim zrakoplovstvom. Mi smo bili oni koj ismo mogli dati prvi udarac protivniku, za to smo se obučavali. General Štimac je opisao puno tih detalja. Preporučujem knjigu svima, treba napisati kako je netko preživio. Pogotovo za one koji su prošli Domovinski rat. Inače vrijedi ona da ono što nije zapisano, nije se dogodilo – upozorio je na kraju.

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić istaknuo je važnost projekta koji čuva sjećanja na Domovinski rat. – Pripremamo ga od 2021. godine. Prvi je led probio - ili bolje reći zvučni zid - naš general Josip Štimac koji je na osnovu svojih radova napravio dokument o vremenu prije rata, za rata i poslije rata – kazao je.

O knjizi je na kraju nekoliko riječi rekao i prijatelj Boris Gregurić, savjetnik za kopnena vozila i zrakoplovstvo. – Najveći dio knjige posvećen je ratu. O njemu je toliko toga napisano da se naizgled sve zna. Ali to nije tako. Još ima detalja gotovo nepoznatima široj javnosti. Među slabije obrađene teme nesumnjivo je ona o djelovanju hrvatskog zrakoplovstva. U tom smislu ova je knjiga jedan korektiv – kazao je.