Jarun nam je spas od ove žege, a uhvati se i fina bojica za more

Život krade, a more vrati. U ovom slučaju, vrati ono zagrebačko, odnosno Jarun. Barem tako kažu svi koji su, otkako je počela kupališna sezona na gradskim jezerima, odlučili vruće dane, ali i večeri, provoditi na Jarunu kako bi se “bućkali” i sunčali. Relaksacijom si, opisuju, vraćaju energiju, a ima i onih koji su došli roštiljati, igrati odbojku ili pak popiti kavu i prošetati se jer im, ističu, nakon stresnih situacija s pandemijom i potresom upravo to treba. Nerijetki, dakako, na Jarunu traže spas od toplinskoga vala koji je zahvatio i metropolu.

A poslije na ćevape i sladoled

– Budući da godinama radimo u Zagrebu i nemamo vremena otići na more, Jarun je savršena alternativa. Voda je idealne temperature za rashlađivanje, ali i da se otpliva koji krug. Znamo i uzeti loptu pa se igrati u vodi – govore Burim, Luan, Egzon i Ardit, koji dolaze iz Kosova te Bosne i Hercegovine. Za odlazak na plažu, dodaju, dovoljni su im ručnik, sunčane naočale i dobro raspoloženje, a s tim se slažu i stolar Ivan Erlich te električar Jure Čutura koji slobodno vrijeme provode upravo družeći se na Jarunu.

– Atmosfera je uvijek super. Živimo u blizini pa se godinama dolazimo kupati. Nema gužve kao na moru, a znamo ponekad i okupiti ekipu pa roštiljati i igrati nogomet. Bazeni su obično prekrcani za naš ukus, a i zašto bismo plaćali ulaznicu kada na Jarun možemo besplatno doći i ostati cijeli dan. Voda je bistra i čista, nikad nismo čuli da je nekome bilo loše od kupanja ovdje – ističu Jure i Ivan, dodajući kako su iskusni plivači i ljubitelji rekreacije pa na jezero, kad se ne kupaju, dolaze i biciklirati. Ima i onih koji na Jarunu vježbaju svoje prve plivačke “korake”, poput šestogodišnjeg Marka kojemu baka Željka pomaže da “izbrusi” vještinu.

– Marku je to velika radost, a dok su njegove sestre Patricija i Leonarda bile manje, i njih smo ovdje učili plivati i roniti. Sad su već u srednjoj školi pa nisu više za takve “avanture”. Planiramo svakako otići i na more pa se na Jarun dolazimo pripremati i uhvatiti boju za pravi godišnji – kroz smijeh govori mama Iva dok nas Marko poziva na kupanje i poslije na sladoled i ćevape koji su mu, objašnjava, najdraži dio izleta na Jarun.

Vesele i dobro raspoložene bile su i Lucija Seičan te Marina Vodik, susjede i kume iz Blata koje nakon posla biciklom redovito dolaze na relaksaciju.

– Malo otplivamo, porazgovaramo, isunčamo se, a nakon toga počastimo pivom. To nam je nekako postala tradicija. Voda je malo hladnija nego na moru, ali to nam i više odgovara jer nas rashladi. Sunce nije tako jako kao u južnom dijelu zemlje pa možemo i lijepo postupno potamnjeti. Dok god imamo Jarun, nije nam toliko žao kad ne stignemo otići na more – slažu se prijateljice.

Na sunčanju smo zatekli i Katicu Majcen, koja objašnjava kako su joj jezera i rijeke draže od mora jer ima više mira.

– Idem i na more svake godine, ali posebno volim hladne, čiste i brze rijeke poput Korane. A u Zagrebu mi nema dražeg nego otići na Jarun sama s glazbom i ručnikom, posebice na noćno kupanje kad nema gotovo nikog na obali – kaže.

Kvaliteta vode izvrsna

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” na temelju uzoraka vode uzetih 9. lipnja s Jaruna i Bundeka ocijenio je kako je njezina kvaliteta izvrsna na svim dijelovima. Radno je vrijeme kupališta na jezerima od 10 do 18 sati, odnosno vikendom i blagdanom od 10 do 19, budući da u tom razdoblju na plažama dežuraju licencirani spasioci te je dostupna prva pomoć i dežurni liječnik. Otvoreni su i bazeni na Mladosti koji od ponedjeljka do petka rade od 12 do 18 sati, a vikendom od 10 do 19. Na bazenima na Šalati pak radnim se danom može kupati od 13.30 do 18 sati, a subotom i nedjeljom od 11 do 19.