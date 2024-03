Ivica Lovrić osnovao stranku Plavi grad: Postat ću gradonačelnik, a znam i koji će mi biti prvi potez

Postoje stranke i stranke. U Hrvatskoj ih je od samostalnosti do danas osnovano oko 150. Na stranačkom nebu pojavila se i nova zvijezda. Plavi grad - stranka je to koju je sa suradnicima osnovao Ivica Lovrić, dugogodišnji bivši pročelnik i desna ruka pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Lovrić je najavio osvajanje vlasti na lokalnim izborima u svibnju iduće godine te je ponovio kako će on preuzeti upravljanje gradom za koji tvrdi da ga loše vodi Tomislav Tomašević.

Osnivačku skupština u Histrionovom domu na Ilici nedaleko od Britanca podržao je i bivši predsjednik Republike Stipe Mesić koji se ipak nije učlanio.

– Podržavam sve što može pomoći Zagrebu i Hrvatskoj. Ljudi koji su pripadnici različitih stranaka ne moraju se osjećati kao neprijatelji, već kao prijatelji – kazao je uvodno Mesić koji nije član stranke, no u govoru pred okupljenima istaknuo je kako je imajući u vidu svoje bogato političko iskustvo procijenio da ono što Ivica Lovrić čini dobro.

– To je dobro zato što vlast može biti dobra samo ako ima dobru opoziciju koja će pohvaliti što valja i kritizirati što ne valja. Ovaj grad je zapušten i treba mu puno ljudi koji vjeruju u njega. Drago mi je da vjerujete u Zagreb i da ćete dati svoj doprinos – kazao je bivši predsjednik koji je ubrzo otišao, no na govornici je ispričao i jednu anegdotu.

– Kao student bio sam u Francuskoj gdje se moja sestra udavala. Znate kako je u svadbama, bilo je tu i direktora banaka, predsjednika raznih stranaka...a u to vrijeme kod nas bila je samo jedna stranka - Savez komunista i politički zborovi su se održavali po mjestima i ulicama. Tad još nisam bio u politici pa me kad sam vidio višestranačje to zbunilo jer nisam znao kako bi to kod nas funkcioniralo, kako bismo imali zborove birača uz toliko ljudi različitih uvjerenja. Sada imamo iskustva u tom višestranačju, sada vidimo da se na različite načine možemo boriti za pozitivno, a treba nam i mir, pogotovo u svijetu u kojem se on sada najmanje spominje – kazao je Mesić.

U sličnom tonu govorio je pred osnivačima stranke i Lovrić koji je kazao kako mu je Stipe Mesić dobacio da je na osnivačkoj skupštini više ljudi nego kada se osnivao HDZ. Lovrić je zatim pojasnio da stranka nosi ime Plavi grad jer plava boja simbolizira mir, povjerenje i stabilnost, a što smatraju da Zagrebu pod aktualnom vlašću nedostaje.

– Kao nezavisni zastupnik posljednjih godina uvjerio sam se da se Zagrebom upravlja strahovito loše, zato sam pokrenuo političku opciju da to promijenimo. Naša snaga nije u političkim strukturama, nego u našim sugrađanima koji su se držali po strani, ali sad su odlučili dati svoj doprinos, brojni među njima u svojim su se poljima ostvarili i postigli sjajne rezultate – nastavio je pokretač stranke Ivica Lovrić.

Kao posebnost stranke naveo je to što će ona biti isključivo zagrebačka, iako tvrdi kako razmišljaju lokalno, ali imaju globalne ambicije. Zagreb, ističe Lovrić, nikada nije imao svoju lokalnu političku stranku. Glavni ciljevi su im inkluzivnost, promjena, podrška poduzetnicima, kvalitetno upravljanje, otvorenost i transparentnost na dobrobit grada. Bitno im je, navode, i kvalitetno obrazovanje te dobra komunikacija, a spremni su surađivati sa svima koji žele dobro gradu.

– Ova stranka ideološki ne razdvaja već djeluje na stvaranju sigurnog i čistog grada – poručio je Lovrić u govoru pred skupštinom u kojemu, zanimljivo je, nije niti jednom riječju spomenuo pokojnog gradonačelnika Milana Bandića čiji pročelnik je bio 12 godina i za to vrijeme bio u poziciji upravljanja gradom. Bilo je to stoga jedno od prvih novinarskih pitanja nakon skupštine.

– Iznimno sam ponosan na to razdoblje dok sam bio pročelnik i mislim da ono što sam tada napravio da sam napravio dobro i da to svi prepoznaju. Uostalom javili su mi se neki ljudi koji rade u gradskim uredima i rekli su da bi oni došli podržati ovu stranku, ali da se boje da će dobiti otkaz – rekao je Lovrić.

Ako postane gradonačelnik kao svoj prvi potez najavio je preuzimanje vlasti u roku od 30 dana, odnosno znatno brže od aktualne uprave za koju tvrdi da je rastrojila gradska tijela i poduzeća. Najavio je i da će Zagreb izvući iz, kako navodi, štetnog kredita za Zagrebački holding. Rekao je i da neće biti ideologije u upravljanju. Na primjedbu da ideologije ima u svakoj politici i što će učiniti ako mu na stol hipotetski dođe prijedlog za vraćanje imena Trga maršala Tita, Lovrić kaže da se njegova uprava time neće baviti.

Pored Mesića, podršku mu je došao dati i nezavisni skupštinski zastupnik na listi Mosta, Trpimir Goluža te Lovrićevi kolege iz kluba neovisnih Gordana Rusak, zatim predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna i kandidata na izborima za Dinamo, arhitekt i skupštinski zastupnik Otto Barić mlađi. Njihov klub u Gradskoj skupštini sada će se zvati Plavi grad. Istovremeno, aktualni gradonačelnik Tomašević boravio je na Jarunu na Danu civilne zaštite i vozio se skuterom i gliserom.

